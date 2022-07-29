أهالي كركي لكي وديرك وجل اغا يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد جوان بوزان

وتوجه المئات من الاهالي إلى خيمة العزاء التي نصبت أمام منزل ذوي الشهيد جوان بوزان في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة اصمت اجلالا لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك جوان حسن كلمة قال فيها" ان ما يفتح أمامنا طريق الانتصار هو الارتباط بفكر القائد أوجلان وخط الشهداء، لذلك كعوائل الشهداء علينا تصعيد النضال والمقاومة على نهج وفكر القائد أوجلان".

كما ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات كلمة توجه فيها بالعزاء لذوي الشهيد، ونوه إلى أن الاحتلال التركي صعد من هجماته ضد الشعب الكردي سواء في روج آفا أو في جبال كردستان. كما أشاد بمقاومة الكريلا في التصدي لهجمات الاحتلال التركي.

كما أكد على ضرورة الالتزام بنهج الشهداء، وتعزيز التنظيم وتصعيد النضال من أجل تحقيق النصر.

وانتهت مراسم العزاء بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك-ع/ك)