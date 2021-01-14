أهالي كرباوي يندوون بالعزلة ويؤكدون دعمهم لمقاومة السجون

تحت شعار "سنقضي على الفاشية وننهي العزلة، وسنمضي على نهج الأمة الديمقراطية"، نظّم أهالي بلدة كرباوي التابعة لمقاطعة قامشلو وأعضاء مؤسساتها مظاهرة تنديدًا بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعم مقاومة السجون والإضراب عن الطعام الذي دخل يومه الـ 49.

التظاهرة وقفت أمام بلدية الشعب في البلدة، ثم ألقي بيان باسم البلدة، قرأته عضوة مجلس البلدة بيريفان محمد.

وخلال البيان، شجبت بيريفان محمد العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدت دعمهم للإضراب عن الطعام المستمر من قبل المعتقلين السياسيين في سجون الدولة التركية، ومساندة مقاومتهم في وجه فاشية حكومة العدالة والتنمية.

وتطرقت بيريفان محمد إلى مقاومة ليلى كوفن، وقالت "الكل يعلم أن الأعداء يستهدفون حركة التحرر الكردستانية من خلال استهداف المرأة، ولهذا اعتقلوا المناضلة ليلى كوفن".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة السجون والقائد عبد الله أوجلان.

(س ب/د ج)

ANHA