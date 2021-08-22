أهالي خط الياسطي والحية يدينون جرائم الاحتلال التركي المستمرة بحق شعوب المنطقة

وقرأ البيان الرئيس المشترك لمجلس الياسطي، عبد الباسط شويخ، بمشاركة أهالي خط الياسطي والحية، وذلك أمام مجلس الحيّة شرق مدينة منبج.

وجاء في نص البيان: "لم يكفِ الاحتلال التركي ما يقوم به من جرائم حرب أمام مرأى ومسمع العالم كله، بل زادها بضرب المشافي والمدنيين في شنكال وقتل الأطفال بدم بارد، وهذا الفعل هو استكمال لإرهاب داعش في المنطقة، وقد قام هذا التركي الغاشم بقطع المياه عن سوريا والعراق وأراد من خلال هذه السياسة الخبيثة أن يدمر مقومات الحياة والقضاء على البنية التحتية والبيئة".

وأضاف أن الاحتلال التركي "عمد إلى هذه السياسة عندما لم يستطع كسر إرادة الشعوب بكافة الحروب والقمع الذي استخدمه، حيث لم يسبقه أحد إلى هذه السياسة سوى تنظيم داعش الإرهابي. ضارباً بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط عندما حبس المياه عن مناطقنا ولكنه نسي أن من استطاع أن يدحر الإرهاب ويخلق كافة مقومات الحياة سيتجاوز هذه الأزمة وسيكسر جبروت الطاغية التركي وستنعم مناطقنا بالحرية والعيش الكريم".

واختتم البيان قائلاً: "ومن هذا المكان نعلن للعالم أجمع كما أعلناها مراراً وتكراراً أننا من خلال ثورتنا في روج آفا وأخوة الشعوب والعيش المشترك سندحر الإرهاب الأردوغاني وسنبقى رمزاً للصمود الذي كسر الاحتلال التركي وجعل مشروع الأمة الديمقراطية حديث الشارع العربي والعالمي والتركي على وجه الخصوص، كما ندعو أهلنا في شنكال للتكاتف والتلاحم كي يبقوا صامدين في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته".

(أ ق/ج)

ANHA