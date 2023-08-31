أهالي خلال خيمة عزاء: يجب تكليل تضحيات الشهداء بالنصر عبر الاستمرار في نهجهم النضالي

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم، مراسم عزاء لمقاتل قوات سوريا الديمقراطية محمد حمد الجمعة، (محمد الجمعة) الذي استشهد إثر حادث مروري في 29 آب الجاري.

وشارك في خيمة العزاء التي نُصبت أمام منزل الشهيد في قرية اليوسفية جنوب ناحية كركي لكي، أهالي مقاطعة قامشلو وممثلو وممثلات مؤسسات الإدارة الذاتية والقوات العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قدّمت عضوة مؤتمر ستار بناحية كركي لكي، نهايات موسى، العزاء لذوي الشهيد، وأشادت بدور الشهداء، وأكدت "بفضل تضحيات الشهداء نعيش بأمن وأمان، لذا علينا تكليل هذه التضحيات بالنصر والاستمرار على نهجهم النضالي".

بدوره، عاهد عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي فراس محمد، بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق أمانيهم في الحرية.

وشدد عضو المجلس العسكري لمنطقة ديرك، خالد ديرك، على ضرورة تصعيد النضال لحماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

وانتهت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيد محمد حمد الجمعة وتسليمها إلى ذويه.

(ب ش/آ)

ANHA