أهالي خانصور يؤكدون أن فوز مرشح PADÊ أكبر رد على اتفاقية 9 تشرين الأول

من المزمع أن تجري في 10 تشرين الأول القادم، الانتخابات النيابية العراقية، لاخيتار أعضاء مجلس النواب العراقي.

حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي يستعد لخوض الانتخابات، والتوجه نحو تحصيل حقوق المجتمع الإيزيدي في العراق، عبر مرشحه الشيخ سمير درويش.

ويعتبر حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي أول حزب سياسي إيزيدي مرخص بشكل رسمي من وزارة الداخلية العراقية، ويحق له تمثيل الإيزيديين في العراق.

أهالي ناحية خانصور في قضاء شنكال، أكدوا دعمهم لمرشح PADÊ وأشاروا إلى ضرورة الوصول لمستقبل أفضل لشنكال وأهلها.

أكبر رد على اتفاقية 9 تشرين الأول هي التوجه لصناديق الاقتراع

بركات أوصمان، من أهالي الناحية، عبر عن دعمه لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وقال إن أكبر رد على اتفاقية 9 تشرين الأول هي التوجه لصناديق الاقتراع في 10 تشرين الأول والتصويت لمن يمثل الإيزيديين.

والتصويت لمستقبل أفضل لشنكال، والتأكيد على إرادة المجتمع الإيزيدي لتقرير مصيره.

ووقعت الحكومة المركزية العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاقية ضد شنكال دون الرجوع إلى أهلها أو إدارتاه الذاتية في الـ 9 من تشرين الأول عام 2020.

من يصوت عليه أن يتذكر ما حصل في شنكال وألا ينسى صرخات النساء

أوصمان، أضاف بالحديث: من يتوجه إلى الصندوق ويصوت عليه أن يتذكر ما حصل في شنكال، وألا ينسى صرخات النساء الإيزيديات وبكاء الأمهات الثكالى والمقابر الجماعية التي خلفها المرتزقة في عموم شنكال.

فوز الشيخ سمير سيحقق لنا إرادة مستقلة في البرلمان العراقي

ومن جانبه تابع علي حامد بأن مرشح PADÊ يمثل صوت كل إيزيدي يسعى لخدمة مجتمعه، وقال: نحن واثقون بأن فوز الشيخ سمير سيحقق إرادة مستقلة لنا في البرلمان العراقي.

ودعا الإيزيديين في العراق للتصويت لمن يعمل لأجله " صوتوا لأنفسكم واسعوا لخدمة أنفسكم".

وبدورها أشارت خاتون هسن، إن الإيزيديون وبعد الفرمان الأخير تمكنوا من تنظيم أنفسهم وشكلوا قوات أمنية وعسكرية خاصة بهم، وحان الوقت ليكون لهم تمثيل في البرلمان يحصل لهم حقوقهم.

وقالت:" اليوم شنكال بحاجة لمن يعمرها وعلينا أن نقف مع من يسعى لإعادة الحياة إليها وتطويرها".

أقوى تصدي للهجمات على شنكال هو التصويت لـ PADÊ

جلال شمو هو الأخر من أهالي ناحية خانصور، أكد دعمهم للشيخ سمير وأضاف أن أقوى تصدي للهجمات والدمار على شنكال هو التصويت لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي.

وتابع: علينا أن نتكاتف ونعمل لأجل أن ننال حقوق 74 فرمان تعرض له الإيزيديون.

فيما أكد المواطن جلال هفند أن العائلة التي ينحدر منها الشيخ سمير هي عائلة وقفت وانتفضت ضد أعداء الإيزيديين على مر التاريخ وحاربت لأجل الإيزيديين أمام المجازر، وأردف: متأكدون بأنه سيتابع مسيرة خدمة إيزيدخان.

(سـ)

ANHA