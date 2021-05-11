أهالي جزعة وتل براك يستنكرون العزلة على القائد أوجلان والهجمات التركية على كردستان

بدأ جيش الاحتلال التركي، هجومًا بريًّا وجويًّا على مناطق الدفاع المشروع في زاب وآفاشين بهدف احتلالها الكرد، و شهدت مدن مقاطعة قامشلو تظاهرات استنكارًا للهجوم، ودعمًا لمقاومة قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة- ستار، واستنكارًا للعزلة المفروضة على القائد.

تل حميس

تجمّع المتظاهرون أمام مقر بلدية الشعب في بلدة جزعة التابعة لناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها، "حرية القائد آبو هي حريتنا، مقاومة الكريلا هي كرامتنا"، "تسقط الدولة التركية"، "يسقط أردوغان القاتل"، "الحرية للقائد"، ورددوا شعارات تحيي مقاومة الكريلا، والخزي والعار للقاتل أردوغان".

جاب المتظاهرون الشارع الرئيس للبلدة، وتوقفوا أمام مقر مجلس البلدة، في تجمّع جماهيري، حيث ألقيت كلمة باسم مجلس بلدة جزعة من قبل العضو مهند الحسين، وقال "نقف وقفة تضامن وعز وإجلال وإكبار مع قائد الحرية عبد الله أوجلان ومع المقاومة التي أبدأها مقاتلو الجبال الذين يقاومون المرتزقة والخونة في جبال قنديل".

كما ألقيت كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل حميس، نيرة الحمكو، طالبت فيها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، الذي دعا إلى بناء أمة ديمقراطية، تنال فيها جميع المكونات حقها في تقرير مصيرها".

كما ألقيت كلمة من قبل العضوة في لجنة التربية التابعة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، مالك العبد الله، الذي استنكر هجمات الاحتلال على مناطق الدفاع المشروع قائلًا: "إننا معكم وقضيتكم بأعيننا ولن نهدأ حتى يعم السلام ربوعها".

ومن جهته، استنكر العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي في بلدة جزعة منصور العبد الله، العزلة المفروضة على القائد، داعيًا المنظمات العالمية إلى الضغط على تركيا لفك العزلة قائلًا "على المنظمات الإنسانية تكثيف الضغط على تركيا لفك العزلة عن القائد".

تل براك

انطلقت التظاهرة من أمام دوار الفرن في الناحية، لتنتهي بالقرب ساحة الشهداء شمال ناحية تل براك في مقاطعة قامشلو.

ثم وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك، أمينة الخليف، التي قالت إن "الهدف من الهجمات على مناطق الدفاع المشروع هو توسيع رقعة أراضيها".

كما ألقيت كلمة من قبل العضوة في مؤتمر ستار بناحية تل براك، رسُل الحسن، التي استنكرت بدروها هجمات الاحتلال التركي على مناطق زاب وآفاشين ومتينا، ثم قالت "يواصل الاحتلال التركي هجماته على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان مستخدمًا الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية وسط مقاومة بطولية يبديها مقاتلو الكريلا".

مؤكدة أنه "بفضل تسلح رفاقنا بفكر وفلسفة القائد، سيكون النصر حليفهم"

وانتهت التظاهرتان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الكريلا وفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

(م ح)

ANHA