أهالي جنوب الحسكة يطالبون بفرض حظر جوي فوق المنطقة التي هزمت داعش

وخرج اليوم، أهالي ووجهاء نواحي "الشدادي والعريشة وعبدان والدشيشة" جنوب الحسكة، في تظاهرة للمطالبة بفرض حظر جوي فوري، على شمال وشرق سوريا ضد طائرات ومسيّرات الاحتلال التركي، ووضع حدّ لاستهداف المدنيين والعسكريين على طول الحدود.

وانطلقت المظاهرة من أمام الجامع الكبير في المدينة متوجهة إلى الساحة الرئيسة للناحية، مروراً بالشارع العام، حاملين يافطات مكتوب عليها شعارات تدعم المقاومة وتندد بجرائم دولة الاحتلال التركي الهمجية، والمطالبة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

وبعد وقوف المتظاهرين دقيقة صمت، في ساحة الناحية، ألقيت عدة كلمات باسم المؤسسات المدنية والفعاليات الاجتماعية والأحزاب السياسية.

حيث ألقى الإداري، محمد عبد الخليف، كلمة باسم حركة المجتمع الديمقراطي، أدان فيها التهديدات المستمرة لدولة الاحتلال التركي، واستنكر الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي مؤخراً في كوباني بواسطة الطائرات المسيّرة.

وأشار الخليف إلى أن شمال وشرق سوريا حاربت الإرهاب، ومستمرة في محاربته نيابة عن العالم أجمع، واستشهد في سبيل ذلك الآلاف من أبنائها؛ من أجل أن ينعم أهلهم بالحرية والسلام، وكذلك العالم.

وطالب الخليف في ختام حديثه، بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، لوضع حدّ لجرائم دولة الاحتلال التركي.

ومن جهته، وفي معرض كلمته باسم المؤسسات الدينية، أشاد الشيخ أحمد الأسعد، بدور قوات سوريا الديمقراطية في صدّ هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الأراضي السورية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لدعم قوات سوريا الديمقراطية وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لإيقاف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق السوريين في المنطقة.

واختتمت التظاهرة بالشعارات المناهضة للدولة التركية، والتي تحيي مقاومة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

(ب د/أم)

ANHA