أهالي جل آغا: الهجمات الإرهابية على مناطقنا استمرار للمؤامرة الدولية

نظم اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية خيمة اعتصام في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان وإخراج حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وذلك بجانب ساحة كراج الناحية.

شارك في الخيمة التي زينت بصور القائد عبد الله أوجلان أهالي الناحية بالإضافة إلى أهالي ناحيتي تربه سبيه وكركي لكي، وتضمنت فعاليات خيمة الاعتصام عرض سنفزيون عن حياة القائد عبد الله أوجلان.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات الخيمة لمدة ثلاثة أيام.

في السياق نفسه طالب مجلس ناحية جل آغا المجتمع الدولي بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" وضمان الحرية الجسدية للقائد عبد أوجلان من أجل وقف المؤامرة الدولية التي تستهدف الشعوب المضطهدة، وذلك خلال بيان.

البيان قرئ من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية جل آغا يونس عبد الفتاح في الساحة الرئيسية لناحية جل آغا، وجاء في مستهله:

"أيام تفصل عن ذكرى الثلاثة والعشرين الأليمة، ذكرى اليوم الأسود الذي اعتقل فيه القائد الأممي عبد الله أوجلان بمؤامرة دولية ومشاركة الاستخبارات العالمية وما تزال تلك المؤامرة مستمرة إلى يومنا هذا متمثلة بمجموعات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة ومرتزقة أردوغان".

ونوه البيان إلى أن الإنتاج الفكري الشوفيني للأعوام السابقة كانت محاولات طمس هوية الشعب المقاوم ومحاربة فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان المتمثل بالأمة الديمقراطية.

وطالب البيان "المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية في سبيل حرية القائد عبد الله أوجلان".

معاهداً باستمرار النضال بكافة الأشكال والسبل المتاحة حتى تحقيق الغاية على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

داعياً في الختام جميع الشرفاء للانضمام إلى حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" لضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان والعيش بحرية وسلام.

(آ)

ANHA