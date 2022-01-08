أهالي جل آغا يستذكرون شهيدات مجزرة باريس

في ذكرى استهداف المناضلات الثلاثة "ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز"، اللواتي استشهدن إثر عملية اغتيال طالتهن في العاصمة الفرنسية باريس في الـ 9 كانون الثاني/ يناير 2013، استذكر أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، الشهيدات الثلاثة خلال مراسم.

مراسم الاستذكار أقيمت في صالة المركز الثقافي جنوب الناحية، وزينت بصور شهداء الحرية وصور المناضلات (سارا وروجبين وروناهي).

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقت بعدها الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل كوجر، بهار أحمد، كلمة، أشارت فيها إلى تخوف الدولة التركية من نضال المرأة الحرة، لذلك تسعى وبكل قوة، إلى استهداف حركة المرأة لشل حركتها ونضالها.

بهار نوّهت إلى أن الدولة التركية خرقت المواثيق الدولية وحقوق الإنسان باستهدافها للمناضلات الثلاثة في العاصمة الفرنسية باريس، وسط صمت دولي مريب. وأشارت إلى أن النساء في شمال وشرق سوريا اخترن طريق المقاومة والنضال لتحرير المرأة والقضاء على الذهنية السلطوية وإفشال كافة محاولات الدولة التركية لطمس الهوية الكردية وثقافتها.

كما أوضحت بهار أحمد أن نضال المرأة سيواصل مسيرته لتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

في ختام حديثها، طالبت بهار أحمد الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان والنسائية بمحاسبة تركيا على الجريمة التي اقترفتها في عاصمة دولة أوروبية تدّعي الديمقراطية.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن المسيرة النضالية للرائدات الكرديات الثلاثة.

(ي م)

ANHA