أهالي جل آغا يستذكرون شهداء شهري كانون الثاني وشباط

وأقيمت مراسم الاستذكار في صالة المركز الثقافي في منطقة الإنعاش بالناحية، وزُينت الصالة بالشموع وصور الشهداء وأعلام مجس عوائل الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، بعدها قرئت وثائق شهداء شهري كانون الثاني وشباط من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية.

بعدها ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، أنور مسلم، الذي استذكر بدوره تضحيات الشهداء مؤكدًا بالقول: "بفضلهم نحن الآن موجودون".

وأشار مسلم إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا كانت بحاجة إلى ثورة للتحرر من الذهنية التي كان النظام البعثي يمارسها بحق الشعوب.

كما نوّه إلى التضحيات الجسام التي أبداها "أبناؤنا وبناتنا لتحرير المناطق الأخرى من مرتزقة داعش، واستشهدوا لنعيش نحن بأمن وأمان في مناطقنا بعيدًا عن الحروب والتشرد".

تاليًا عُرِض سنفزيون يحكي مقاومة وبطولة الشهداء، ثم سلّمت صور الشهداء ووثائق شهادتهم إلى ذويهم.

والشهداء هم: "أمين عمر الاسم الحركي أمين، حسن علي، الاسم الحركي روبار، حمزة السلمو الاسم الحركي دلشير، خالد إبراهيم الاسم الحركي آزاد، ديانا أحمد الاسم الحركي زلال، شكري محو الاسم الحركي رزكار، صبري طاهر الاسم الحركي شورش، عبدو تمو الاسم الحركي عبدو، علي محمد الاسم الحركي روبار، غالية يوسف الاسم الحركي هلات، قاسم يونس الاسم الحركي قهرمان، محمد علاوي الاسم الحركي هوكر، مظفر الصالح الاسم الحركي دمهات باجار، موالي حسن الاسم الحركي حمزة، نزير سليمان الاسم الحركي نزير، أيمن الحمو الاسم الحركي سربست كركي لكي، خوندا الحسين الاسم الحركي زنارين خوندا، علي المبارك الاسم الحركي زاغروس جل آغا ومحمد الحاصود الاسم الحركي مظلوم دوغان".

وانتهت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء وتمجد تضحياتهم.

(م ح)

ANHA