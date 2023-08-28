أهالي جل اَغا يستذكرون 24 شهيداً

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل اَغا في مقاطعة قامشلو، اليوم، مراسم استذكار 24 شهيداً استشهدوا خلال أشهر حزيران وتموز واَب، في أوقات وأماكن مختلفة، أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والعسكري، وذلك في صالة المركز الثقافي بمشاركة عوائل الشهداء وأعضاء المؤسسات والأحزاب السياسية والقوات العسكرية.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية جل آغا، سرور الشطي كلمة، رحّب فيها بالحضور وأكد أن وحدة المكونات وامتزاج دمائها شكّل وحدة وطنية قادرة على حماية المجتمع والوطن وتحرير المناطق المحتلة.

وأضاف أن: "التضحيات الكبيرة التي قدّمها الشهداء من أجل حماية المنطقة وتحريرها، أمانة ونعاهد اليوم بصونها ومواصلة النضال حتى تحقيق النصر وتحدي كافة الصعاب وفي مقدمتها هجمات الاحتلال التركي"، وطالب المكونات بالوقوف صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية لترسيخ العيش المشترك ونشر الأمن والسلام.

من جانبه، ألقى المواطن حسين هبو أبياتاً شعرية باللغتين العربية والكردية عن تضحيات الشهداء، لتُقرأ بعده وثائق الشهداء وتُسلّم إلى ذويهم.

واختتمت المراسم بترديد الحضور "الشهداء خالدون"، وهتافات تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان.

(ف)

ANHA