أهالي جل آغا يشاركون في اليوم السابع من الاعتصام في مدينة قامشلو

تواصل الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها شن هجماتهم على شمال وشرق سوريا.

وضد هذه الهجمات وصمت القوى الدولية الموجودة في المنطقة بدأت قوات حماية المجتمع (HPC) ومؤتمر ستار اعتصاماً تحت شعار" أين ضميركم" أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة في قامشلو في الـ 12 من آب. ويتوافد يومياً أعضاء مختلف مؤسسات إقليم الجزيرة إلى الخيمة للمشاركة في الاعتصام و لتأكيد موقفهم الصارم من هذه الهجمات.

واليوم شارك أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في الاعتصام في يومه السابع.

ورُفعت في الخيمة صور الأطفال الذين أصيبوا في هجمات الاحتلال وصور الشهداء، وأعلام مؤتمر ستار، قوات حماية المجتمع و TEV-DEM.

وشارك اليوم في الفعالية، الرئيس المشترك لمجلس ناحية جل آغا والرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في جل آغا.

وألقى البيان الأول في الفعالية، الرئيس المشترك لمجلس جل آغا، فارس فتاح.

وجاء في نص البيان:" تستمر تهديدات الدولة التركية المحتلة وانتهاكاتها الإرهابية على المنطقة منذ قرابة 10 أعوام. بداية قامت بدعم المجموعات الإسلامية المتطرفة مثل القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش، ليدخلوا بسهولة إلى الأراضي السورية لتحقيق أهدافها. وتواصل الدولة التركية تهديداتها لاحتلال باقي المناطق منذ عام ٢٠١٨."

وشدد البيان على جرائم الدولة التركية المحتلة. وتابع:" إن الدولة التركية تتبع أساليب وحشية في المناطق المحتلة من خطف وقتل، الاستيلاء على منازل وممتلكات الأهالي، وفرض الضرائب و قطع الأشجار ونهب المنازل وكل ذلك بهدف تهجير السكان الأصليين وتغيير ديمغرافية المنطقة. مثل ما فعلت في تل أبيض و سري كانيه أواخر عام 2019. كما تستهدف الأطفال والمدنيين العزل بطائرات الدرون، بهدف زعزعة أمن مناطق الإدارة الذاتية وتحطيم مشروع أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية والذي بناه قائد الأمة الديمقراطية القائد أوجلان."

ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن للأمم المتحدة إلى تأدية واجبهم الإنساني والأخلاقي تجاه شعوب المنطقة وحماية شعوب المنطقة من وحشية الدولة التركية الفاشية."

واختتم البيان بالقول:" إننا شعوب شمال وشرق سوريا نجدد عهدنا لشهدائنا وقائدنا بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق حياة حرة مشتركة من أجل جميع مكونات المنطقة."

كما نددت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الناحية فريال قسمو بهجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق شمال وشرق سوريا وقالت يجب أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً جدياً ضد هذه الهجمات.