أهالي جل آغا يدينون جريمة قتل المرأة الحامل ويطالبون الجهات المعنية بمحاسبة مرتكبيها

أثارت جريمة قتل المواطنة "سعاد أحمد الزعلان" البالغة من العمر (20 عاماً) وهي حامل، استنكار النساء والرجال في ناحية جل آغا ومؤتمر ستار، خلال بيان، أدلوا به اليوم أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية.

وعلق مؤتمر ستار على الجريمة بالقول: "على الرغم من مرور سنوات على إصدار قوانين المرأة، لكنْ؛ لا تزال النساء يدفعن الثمن، حيث يتعرضن للتعنيف والقتل بسبب الذهنية الذكورية وأيضاً الخلافات الاجتماعية التي تحصل عادة بين الأزواج".

البيان الذي جاء على لسان الإدارية في مؤتمر ستار بناحية جل آغا شيرين حسكي، أوضح أن "مثل هذه الجرائم إذا ما وصلت إلى القضاء، تقتل الضحية مرتين مرة بالقتل ومرة بالتستر على القاتل، وفي بعض الأحيان تُدفن الحقيقة مع الضحية"، على حد تعبيرها.

ووفقاً له، فقد أقدم المدعو (رامي محمود) على قتل زوجته "سعاد أحمد الزعلان" بكل وحشية خنقاً وهي حامل، وقال "أقدم الجاني في هذه الجريمة على قتل روحين بلحظة واحدة"، مشيراً بذلك إلى العادات والذهنية الجاهلية التي أصبحت مكان القانون والشرع.

هذا وطالبت النساء والرجال ومؤتمر ستار الجهات المعنية ومجلس العدالة الاجتماعية بمحاسبة مرتكبي الجريمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم وفق القانون "كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم".

(ي م)

ANHA