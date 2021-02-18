أهالي جل آغا يباركون انتصار قوات الدفاع الشعبي في غاري

خرج المئات من أهالي ومكونات ناحية جل آغا في مسيرة راجلة بالسيارات احتفالًا بالنصر الذي حققته قوات الدفاع الشعبي على الاحتلال التركي في منطقة غاري.

واجتمع الأهالي بالقرب من دوار الشهيد معصوم وسط الناحية رافعين أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات حماية المجتمع وصور القائد عبد الله أوجلان، وجابوا شوارع الناحية وسط ترديد الأغاني الثورية رافعين إشارات النصر.

توقفت المسيرة بالقرب من صالة المسبح شمال الناحية، حيث ألقى عضو مجلس ناحية جل آغا خليل مجيد، كلمة هنأ في بدايتها انتصار قوات الدفاع الشعبي على عموم مكونات شمال وشرق سوريا، وأشار إلى أن الدولة التركية كانت تحاول كسر إرادة الشعب الكردي في استهداف منطقة غاري بباشور كردستان.

خليل مجيد نوّه إلى أن مقاومة قوات الدفاع الشعبي أمام الاحتلال التركي وانتصارها عليه كانت بمثابة رسالة قوية وواضحة إلى العالم أجمع أن الشعب الكردي الذي سار على نهج شهدائه لن يهاب قوى العالم أجمع، ولن يخضع لها.

فيما أوضحت عضوة مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، هيام حسين، أن "الدولة التركية تستمر في سياستها الاستعمارية باحتلال جميع المناطق، ولكن الشعوب التواقة إلى الحرية لن تقف مكتوفة الأيدي وستحارب الاحتلال التركي للعيش بحرية وكرامة".

هيام حسين أكدت أن شعوب شمال وشرق سوريا ستستمر في دعم قوات الدفاع الشعبي، ولن تسمح للدولة التركية باحتلال مناطق أخرى في باشور وشمال وشرق سوريا.

(م ح)

ANHA