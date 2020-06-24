أهالي إقليمي الفرات والجزيرة ينتفضون ضد المجزرة التركية

يعتصم الآن المئات من نساء وأبناء مدينة قامشلو أمام مقر الأمم المتحدة، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي أمس في قرية حلنج في كوباني وبالهجمات التركية على كردستان، رافعين صور شهداء مجزرة الاحتلال التركي في كوباني، ولافتات كُتب عليها "دماء شهدائنا وصرخات أطفالنا ستحاسبكم"، وأعلام مؤتمر ستار.

ويطالب الشعب عبر الشعارات التي يطلقونها بضرورة محاسبة جيش الاحتلال التركي على الجرائم التي يرتكبها بحق شعب شمال وشرق سوريا.

ومن المقرر أن يدلي مؤتمر ستار ببيان إلى الرأي العام، بصدد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في قرية حلنج.

وفي نفس السياق، يتوجه الآن المئات من أبناء ناحية جل آغا وكركي لكي في إقليم الجزيرة، ومدينة كوباني في إقليم الفرات إلى الساحات للتظاهر، تنديداً بالمجازر والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي.

(كروب/ أ ب)

ANHA