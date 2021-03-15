أهالي إقليمي عفرين وكوباني يتظاهرون للمطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان

وشارك المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في التظاهرة لمعرفة الوضع الصحّي للقائد عبد الله أوجلان، حيث تجمّعوا أمام مدرسة السواقة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية ولافتات كتب عليها "بروح مقاومة غاري سنحطّم العزلة".

وجابت التظاهرة شارع ناحية فافين الرئيس، وسط تريد شعارات "الموت للخونة، لا حياة بدون القائد"، وصولاً لمزار الشهداء في الناحية.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة المزار أشعلوا النيران، ثم وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية لإقليم عفرين رشيد عفرين قال فيها: "لأجل القائد أوجلان سنظل منتفضين في الساحات، فهم بتشديد العزلة عليه يريدون كسر نضالنا ومقاومتنا، لكنهم لم يعلموا أن هذا النضال مبني منذ سنوات بجهد القائد عبد الله أوجلان ولن يستطيعوا كسره وانتهاك حق هذا الشعب".

وأردف رشيد : "منذ مدة طويلة محامو القائد عبد الله أوجلان يتقدمون دائماً بطلب اللقاء به، لكن السلطات التركية لم تسمح لهم بذلك، ولم نسمع أي خبر عن القائد حتى اليوم، لكن الشعب الكردي من حقه معرفة وضع القائد عبد الله أوجلان".

واختتم رشيد حديثه قائلاً: "من أجل تلك الثقة التي أعطانا إيّاها القائد عبد الله أوجلان سنظلّ نناضل ونحارب حتّى آخر رمق".

كوباني

طالب أهالي مدينة كوباني خلال مظاهرة حاشدة بالاستعجال في معرفة الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان, مناشدين الجاليات الكردية في أرجاء العالم للانتفاض.

هذا وتخللت المظاهرة وقفة احتجاجية في ساحة المرأة الحرة ألقيت خلالها عدة كلمات كان من بينها كلمة الرئيس المشترك لمقاطعة كوباني مصطفي إيتو وكلمة عضوة المجلس التنفيذي في حزب الاتحاد الديمقراطي بيريفان حسن.

وأكدت الكلمات على ضرورة الوقوف في الساحات وتصعيد النضال السياسي والشعبي حتى الكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل والكشف عن الحالة الصحية للقائد.

هذا وناشدت بيريفان حسن المنظمات الحقوقية الراعية لحقوق الإنسان للتدخل على الفور والكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان مؤكدة أن الشعب الكردي برمته اليوم ينتظر بفارغ الصبر أي أخبار تأتيهم من القائد.

وانطلقت إثر ذلك المظاهرة من ساحة المرأة الحرة مروراً بشارع المحطة وصولاً إلى ساحة السلام منتهية بكلمة عوائل الشهداء ألقتها عائشة أفندي، وقالت : "الهدف من العزلة على القائد هو فرض العزلة على أخوة الشعوب والعيش المشترك ومنع الشعوب من الوصول إلى الحرية الكاملة وهي عزلة على الديمقراطية والإنسانية".

وناشدت عائشة الشعوب الكردستانية للانتفاض للوصول إلى حرية القائد وتحريره عبر تصعيد النضال السياسي والشعبي على السواء مناشدةً الجاليات الكردية في أرجاء العالم للتحرك بسرعة والنزول إلى الشارع للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد.

( س ع- ل ش/ل)

ANHA