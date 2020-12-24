أهالي إقليم الجزيرة يؤكدون دعمهم لـ قسد ويطالبون المجتمع الدولي بالحد من هجمات الاحتلال التركي

خرج الآلاف من أهالي ناحية ديرك في مقاطعة قامشلو في تظاهرة حاشدة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ودعم قوات سوريا الديمقراطية.

وانطلقت التظاهرة من ساحة آزادي في ناحية ديرك، وتوجهت نحو وسط ساحة الشهيد بيرم، حمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا"، و "لا للاحتلال التركي"، و "لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وتل أبيض" كما رفع المتظاهرون أعلام ورموز وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

وطالب المتظاهرون عبر الشعارات التي أطلقوها بضرورة رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، كما رددوا الهتافات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

وتحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري في ساحة الشهيد بيرم، وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الإداري في مجلس ناحية ديرك فيصل علي كلمة قال فيها إن الهجمات المتسمرة على شمال وشرق سوريا هدفها كسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا، والقضاء على التجربة الناجحة للإدارة الذاتية.

وأشار علي إلى صمت المجتمع الدولي والأطراف الضامنة، ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها في الحد من هجمات الاحتلال التركي.

وناشد الأهالي لرفع وتيرة النضال والوقوف في وجه جميع المؤامرات والمخططات التي تنتهجها الدول المحتلة للأجزاء الكردستانية الأربعة، مضيفًا أن وحدة الصف الكردي ضرورة ملحة في ظل الأوضاع المتسارعة في شمال وشرق سوريا وباقي الأجزاء الكردستانية الأخرى".

الحسكة

وفي مدينة الحسكة طالب مجلس الناحية الشمالية لمدينة الحسكة كلًّا من روسيا وأمريكا والمجتمع الدولي بوقف فوري "لعدوان الدولة التركية وانتهاكاتها المستمرة على المنطقة والمدنيين، والعمل على إنهاء الحرب السورية من خلال حل سلمي بمشاركة مختلف القوى.

وأصدر مجلس الناحية الشمالية لمدينة الحسكة اليوم، بيانًا، بصدد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا ومؤامرات الحزب الديمقراطي PDK، بتحريض من الاحتلال التركي.

وقرئ البيان من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس الناحية الشمالي لمدينة الحسكة رمضان فتاح، وذلك أمام قاعة خابور وبحضور كافة أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة.

البيان استنكر العدوان التركي على المنطقة وحذّر من أن "استمرار هذا العدوان على مناطقنا يزعزع استقرار المنطقة ويفسح المجال أمام عودة تنظيم داعش الإرهابي لتنظيم صفوفه مما يشكل خطرًا على العالم أجمع".

وطالب البيان كلًّا "من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بوقف فوري لعدوان الدولة التركية وانتهاكاتها المستمرة على المنطقة والمدنيين، والعمل على إنهاء الحرب السورية من خلال حل سلمي بمشاركة مختلف القوى الفاعلة على الأرض، نحو سورية لامركزية ديمقراطية لكل أبنائها.

(كروب/ك)

ANHA