أهالي إقليم الجزيرة يتوجهون إلى قامشلو للمشاركة في المسيرة

بناء على دعوة اللجنة التحضيرية لـ ""مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، والتي تنظم في مدينة قامشلو، انطلقت مواكب السيارات والحافلات من مدن ونواحي وبلدات مقاطعة الحسكة ومدينة ديرك إلى مدينة قامشلو للمشاركة في المسيرة.

المسيرة التي تنظم تنديدًا بهجمات الاحتلال التركي وداعميها على باشور كردستان "جنوب كردستان"، ودعمًا للمقاومة التاريخية التي تبديها قوات الدفاع الشعبي ضد الاحتلال، سيشارك فيها أهالي مقاطعتي الحسكة وقامشلو، ومن المتوقع أن تنطلق في الساعة الـ 4 من دوار أوصمان صبري في حي الهلالية غرب مركز مدينة قامشلو، وستستمر إلى ساحة ملعب 12 آذار، حيث سيتم إلقاء كلمات هناك.

وبحسب مراسلينا، فقد انطلق أهالي مدينة ديرك وريفها أيضًا، قبل قليل، إلى مدينة قامشلو للمشاركة في المسيرة.