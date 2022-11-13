أهالي إقليم الجزيرة يتوافدون إلى قامشلو للمشاركة في المظاهرة المركزية ضد الهجمات الكيماوية

اجتمع الأهالي عند مداخل مدن ونواحي مقاطعتي الحسكة وقامشلو التابعتين لإقليم الجزيرة، للتوجه صوب مدينة قامشلو للمشاركة في المظاهرة الجماهيرية التي ستنطلق تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة".

يشارك في المظاهرة الأهالي بمختلف مكوناتهم من نواحي وبلدات مقاطعة قامشلو (ديرك، ورميلان، وكركي لكي، وتربه سبيه، وجل آغا، وتل كوجر، وتل براك، وتل حميس، وعامودا، وقامشلو) ومن نواحي وبلدات مقاطعة الحسكة (الشدادي، والهول، وتل تمر، والدرباسية، وزركان، والحسكة).

ومن المقرر لدى وصول المتظاهرين إلى مدينة قامشلو أن ينطلقوا من ثلاثة محاور وهي دوار حي السياحي ومشفى فرمان وجامع قاسمو في الحي الغربي باتجاه ملعب شهداء 12 آذار وسط مدينة قامشلو حيث ستنظم المظاهرة المركزية.

(كروب/آ)

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