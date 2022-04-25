أهالي إقليم الجزيرة يستذكرون شهداء قرة جوخ في ذكراها الخامسة

وانطلق الأهالي منذ ساعات الصباح، بسياراتهم رافعين أعلام وصور الشهداء، من مدن ومقاطعات إقليم الجزيرة متوجهين صوب جبل قره جوخ لاستذكار شهداء قصف الدولة التركية الفاشية والتنديد بهجماتها على مناطق الدفاع المشروع.

ويصادف اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الخامسة لاستهداف الاحتلال التركي الفاشي مقر القيادة العامة لوحدات حماية الشعب والمرأة في قره جوخ بريف مدينة ديرك مما تسبب باستشهاد عشرين مقاتلاً ومقاتلة وجرح ثمانية عشر آخرين.

وانطلق المشاركون من سفح جبل قرة جوخ وتوجهوا صوب المكان الذي قصفه الاحتلال التركي، وسط رفع صور شهداء قرة جوخ وصور القائد عبد الله أوجلان والأعلام والرموز الكردية.

ولدى وصول المشاركين إلى قمة جبل قرجوخ والوقوف دقيقة صمت، ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة، سوزدار ديرك كلمة استذكرت فيها شهداء قره جوخ جميع شهداء حركة التحرر، وشجبت القصف الوحشي التركي المستمر على مناطق الدفاع المشروع واستخدامها لجميع الأسلحة المحرمة دولياً".

وأكدت سوزدار ديرك "أن شعب شمال وشرق سوريا وجميع الأجزاء الكردستانية لن يرضخ لدول المحتلة الغاصبة لحقوقه، ولا يقبل العيش تحت ظل هذه الأنظمة القمعية، لذا تسعى الفاشية التركية بكل الوسائل إلى القضاء على إرادة الشعوب التواقة للحرية من خلال هجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع".

شددت سوزدار في نهاية كلمتها "إننا لن نقبل بالاحتلال والتبعية وسنتخذ جميع التدابير لحماية مناطقنا وتحرير مدننا المحتلة، وناشدت أمهات الشهداء وأمهات الكريلا وجميع شعوب شمال وشرق سوريا الوقوف وقفة واحدة مع قوات الكريلا التي تتصدى لهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على مناطق الدفاع المشروع".

بدروها، استذكرت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، سلمى خليل جميع شهداء حركة التحرر الكردستانية وشهداء الحرية في شخص شهداء قره جوخ، مشددة على ضرورة السير على خطاهم حتى تحقيق حلمهم في تحرير كل شبر من تراب الوطن من المحتلين".

أضافت سلمى خليل "إن وقفة شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا في قره جوخ لاستذكار شهدائها دليل على تمسك شعبنا بقيم الثورة ودماء الشهداء والوقوف في وجه الدولة التركية الفاشية، منددة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع المحتل التركي في الهجوم على قوات الكريلا".

وكانت ست وعشرون طائرة حربية للفاشية التركية قد شنت هجوماً على مراكز قيادة وحدات حماية الشعب والمرأة، ومركز للإعلام، على سفح الجبل في الـ 25 من نيسان/إبريل 2017، واستُشهد على إثرها عشرون مقاتلاً ومقاتلة.

هذا وقررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الـ 25 من نيسان عيداً للشهداء.

(ع،ع- س، م/ف)

ANHA