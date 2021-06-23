أهالي إقليم الجزيرة يستذكرون شهداء مجزرة حلنج

توجّه اليوم، المئات من أهالي ومكونات إقليم الجزيرة من كرد وعرب وسريان ووفد من مؤتمر ستار قادم من إقليم دير الزور، إلى مزار الشهيد خبات في ناحية ديرك لاستذكار شهداء شهر حزيران وشهيدات مجزرة حلنج "زهرة بركل، وهبون ملا خليل، وأمينة ويسي" اللواتي استهدفهن الطيران المسيّر التركيّ العالم الماضي.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها ألقت منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا رمزية محمد، كلمة أشارت من خلالها إلى: "أنّ مجزرة حلنج هي استمرارية لمؤامرة 15 شباط على القائد عبد الله أوجلان الذي قام بتحرير المرأة من الظلم والاستبداد، وتطبيق المرأة لأفكار القائد عبد الله أوجلان ومناداتها بالحرية دفع الدولة التركية لاستهدافها وارتكاب المجازر بحقّها".

رمزية نوهت إلى أنّ المرأة رسمت بصمتها في التاريخ من خلال مقاومتها للاحتلال، وأكّدت أنّهنّ كمؤتمر ستار يجددن عهدهنّ بمواصلة النضال حتّى تحرير كافة النساء وتحقيق حلم الشهيدة زهرة وهبون وأمينة.

وبدورها بيّنت هيفي سيد الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة أنّ هدف السلطات من استهداف المرأة هو كسر إرادتها، وأنّ شعوب شمال وشرق سوريا قدّمت المئات من الشهداء لينعموا بالحرية والسلام بعيداً عن ظلم الدول الرأسمالية.

هيفي أوضحت أنّ: "نساء شمال وشرق سوريا أصبحن مثالاً يحتذى به في كافة الميادين وبالأخص بعد انخراطهنّ في المجال العسكري والسياسيّ".

بعد الانتهاء من الكلمات قدّم مؤتمر ستار في إقليم دير الزور صوراً لشهيدات مجزرة حلنج وشهيدات دير الزور اللّواتي استهدفتهنّ الخلايا النائمة لداعش، إلى مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك لتأكيدهم على ارتباطهم بدماء الشّهداء.

لتنتهي بعدها مراسم الاستذكار بتوجّه الأهالي إلى داخل المزار وزيارة أضرحة الشهداء.

(إ)

ANHA