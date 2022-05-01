تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة"، تستعد مكونات إقليم الجزيرة للخروج في مسيرة كبرى ضد هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور(جنوب كردستان) بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب هجمات الاحتلال على شمال وشرق سوريا.

يُتوقع أن تنضم أعداد غفيرة للمسيرة المقررة يوم الخميس المقبل.

'مواصلة النضال لحماية مكتسبات الثورة'

وحول ذلك، أكدت عضوة اللجنة التحضيرية لمسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، والناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد، أن شعوب شمال وشرق سوريا التي تتعرض لهجمات احتلالية وانتهاكات مستمرة في المناطق المحتلة من قبل تركيا، لم تتوقف ليوم في إبداء موقفها الرافض والمندد بهذه الهجمات التي تهدف إلى كسر إرادتها، وذلك من خلال فعاليات مختلفة في التأكيد على مواصلة النضال لحماية مكتسبات ثورتها.

وتابعت: "وبذات النضال، يستعد أهالي شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص إقليم الجزيرة، للخروج في مسيرة جماهيرية ضد الهجمات التي تشنها الدولة التركية على كريلا الحرية وشمال وشرق سوريا بشكل عام".

'مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة'

أوضحت رمزية: "هذه الفعالية التي ستنطلق في 5 أيار/ مايو، المصادف ليوم الخميس القادم في مدينة قامشلو، هي استمرارية لمسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، إذ سيشارك فيها كافة الشرائح الاجتماعية والسياسية والتنظيمية والشبيبة والنسائية وعوائل الشهداء على مستوى إقليم الجزيرة، لإبداء موقفهم تجاه الهجمات الموسعة للدولة التركية وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع هجماته بهدف إبادة الكرد".

وخرج عشرات الآلاف من أبناء مدن ونواحي وبلدات مقاطعتي قامشلو والحسكة في "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، في الـ 10 حزيران/ يونيو 2021، ضمن مدينة قامشلو، لدعم مقاومة مقاتلات ومقاتلي حركة حرية كردستان ضد هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

هجمات إبادة الكرد

رمزية محمد ربطت هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وأراضي باشور كردستان، بالإضافة إلى الهجمات على شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال ببعضها البعض، قائلة: "الهجمات الموسعة التي يشنها حزب العدالة والتنمية منذ مطلع 2022 هي استمرارية للهجمات التي يشنها منذ سنوات على كريلا الحرية؛ بهدف إبادة الكرد وكسر إرادة شعب كردستان".

وتابعت: "خلال مرحلة الثورة، تمكنت الشعوب إدارة نفسها بنفسها وأثبتت قدرتها على ذلك من خلال تأسيس إدارتها الذاتية في شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال".

رمزية نوهت إلى الجرائم التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية بحق شعب كردستان، وبيّنت: "يرتكب جرائم شنيعة بحق شعب كردستان وبشكل خاص الكرد"، مضيفة: "منذ سنوات وهو يحاول إبادة الكرد عبر هجماته المتواصلة ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، والآن يسعى إلى ذلك مرة أخرى من خلال شن هجمات بكافة الأسلحة الثقيلة".

'لنرفع صوتنا ضد حرب الخيانة'

وأكدت رمزية أنه بالمقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي، ومقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار وبالنضال الدؤوب للكرد لن يتمكن الديمقراطي الكردستاني من إبادة الكرد من خلال تعاونه مع الدولة التركية، فوجود الكرد يعتمد على مقاومة الكريلا، لأن النضال الشعبي ومقاومة الكريلا مرتبطان ببعضها البعض".

ودعت عضوة اللجنة التحضيرية لمسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال، رمزية محمد، جميع مكونات إقليم الجزيرة من الكرد والعرب والسريان والأرمن بشيبها وشبابها للمشاركة في مسيرة الكرامة يوم الخميس بمدينة قامشلو، وقالت: "لنرفع صوتنا ضد حرب الخيانة ونشارك جميعنا في مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال".

(آ)

ANHA