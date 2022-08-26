تزايدت في الآونة الأخيرة في مخيم الهول 45كم شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، والذي يوصف بأخطر مخيم بالعالم حالات القتل ومحاولات الفرار، بالتزامن مع تصاعد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

ونفذت خلايا مرتزقة داعش منذ مطلع العام الجاري 43 عملية إرهابية قتلت من خلالها 44 شخصاُ بينهم 14 امرأة وطفلين معظمهم من قاطني المخيم مستخدمين طرق مختلفة من إعدام وتعذيب ورمي بالرصاص عبر استخدام أسلحة مزودة بكاتم صوت، و13 محاولة خطف القاطنين، و31 محاولة فرار، و14 محاولة قتل أصيب على أثرها المستهدفون حسب أخر إحصائية لقوى الامن الداخلي، وإدارة المخيم.

كما شهد المخيم حرق 23 خيمة وقاطنيها نيام، وإتلاف المواد الإغاثية ومستلزمات المؤسسات الطبية والخدمية، بهدف أحداث الفوضى ومحاولة إزالة العوازل الأمنية المحيطة بالمخيم بحسب نفس بيان قوى الأمن الداخلي الذي أصدر في الـ 25 آب/أغسطس.

وطالت العمليات التي تنفذها مرتزقة داعش ضمن المخيم قوى الأمن الداخلي والعاملين في المنظمات، حيث استهدف خلية داعش دورية لقوى الأمن الداخلي في 28 أذار/ مارس، وهددت عمال المنظمات معنية بإنارة المخيم في 14 حزيران/يونيو.

ويضم مخيم الهول 55194 شخصاً، بينهم 18859 سورياً، ضمن 4997 عائلة، و28438 عراقياً، ضمن 7588 عائلة، و7897 أجنبياً جميعهم أطفال ونساء ضمن 2373 عائلة من 54 جنسية أجنبية موزعة ضمن 9 قطاعات، بحسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا اليوم، من إدارة المخيم.

ونتيجة لكل هذه الأحداث وازياد تحركات مرتزقة داعش في مخيم الهول وأحداث الفوضى أطلقت يوم أمس الخميس القيادة العامة لقوى الامن الداخلي بمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في المخيم.

يرى المواطن هاني حمزة من أهالي مدينة قامشلو "إن الحملة التي أطلقت من قبل القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي ايجابية نوعاً ما"، وأضاف " ولكن ليست كافية، ويجب على الدول المعنية محاكمتهم، وإعادة رعاياها المتواجدة ضمن مخيمات شمال وشرق وسوريا".

وأكد حمزة على أن مخيم الهول "قنبلة موقوتة" معدة للانفجار بأي لحظة، وأنه يشكل خطر كبير على أهالي شمال وشرق وسوريا، مطالباُ المجتمع والقوى الدولية بإنشاء محكمة دولية في المنطقة لمحاكمة مرتزقة داعش وإنهاء ملفه.

يتفق المواطن رضوان سعيد من مدينة ديرك مع هاني حمزة بأن مخيم الهول يشكل خطر كبير على المنطقة لاحتوائه خلايا نائمة وأسر مرتزقة داعش، معتبراُ أن هذا يؤثر على أمن واستقرار المنطقة ويشكل تهديداُ على حياة المواطنين.

وانتقد سعيد تقاعس وتخاذل المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياتهم تجاه ملف داعش، مطالباُ بضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم في شمال وشرق سوريا.

تركيا وداعش تحركات متناغمة

وربط المواطن شيخموس حسن من أهالي مدينة الحسكة بين التهديدات التركية وتحركات خلايا داعش داخل مخيم الهول قائلا: "التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا تنعش وتتيح الفرصة لمرتزقة داعش للتحرك".

وطالب حسن كما سابقيه، المجتمع والقوى الدولي بوضع حد لتهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق وسوريا ومحاسبة تركيا على جرائمها، لكي تنتهي خطورة داعش على المنطقة، مؤكدا أن انهاء الخطورة لا يجب ألا تقتصر على عمليات قوى الأمن الداخلي وقسد.

كما طالبت المواطنة هدية أحمد القاطنة في مدينة ديرك المجتمع والقوى الدولية بتحمل مسؤولياته حيال ملف داعش وإيجاد حل سريع لقضية داعش، وعدم الوقوف متفرجين على انتعاش داعش، دون تقديم الحلول الجذرية.

(أم)

ANHA