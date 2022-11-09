أهالي إقليم الجزيرة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد ميتان شورش

توافد اليوم المئات من أهالي إقليم الجزيرة، وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقوات العسكرية والأمنية، والشخصيات الدينية والحقوقية إلى خيمة عزاء الشهيد كمال محمد داوود (الاسم الحركي: ميتان شورش)، التي نصبت أمام منزل الشهيد في حي الهلالية بمدينة قامشلو.

واستشهد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، ميتان شورش، في هجوم طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي على سيارة بمدينة قامشلو في الـ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

"التكاتف ضد الجرائم التركية"

مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، عبيد عته، والذي تقدم بالعزاء لذوي الشهيد ميتان وكل شهداء الحرية، وقال: "في مثل هذا اليوم من العام المنصرم استهدفت مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي الشخصية الوطنية يوسف كلو، وهذه الهجمات لا تزال مستمرة حتى اليوم الراهن ضد جميع مكونات شمال وشرق سوريا أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".

عته انتقد الصمت الدولي إزاء الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "الدول التي تلتزم الصمت حيال هذه الهجمات هي شريكة لما يحدث من جرائم وقتل ضد الإنسانية في المنطقة، لذلك علينا جميعاً من كرد وعرب وسريان التكاتف والتصدي لهذه الهجمات بيد واحدة".

حماية مكتسبات الشهداء

ثم ألقيت كلمة باسم مجلس قامشلو العسكري، ألقاها القيادي نذير صوفي عبد الله، نوه من خلالها إلى المخططات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "بعد فشله أمام قواتنا ومقاومتنا ونضالنا لجأ الاحتلال التركي إلى استهداف المواطنين والقياديين بطائراته المسيّرة، وازدياد وتيرة هجماتها ضد المنطقة".

وأضاف: "مكونات شمال وشرق سوريا جعلوا من أنفسهم فدائيين لحماية العالم أجمع من خطر داعش، ونحن نعاهد شعبنا بأننا سنواصل مسيرة شهدائنا حتى النهاية.

أما باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الكورنيش، ألقت العضوة سهام سليمان كلمة شددت فيها على ضرورة مواصلة شعب المنطقة لنضالهم والسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر، وقالت: "علينا الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدماء شهدائنا في سبيل العيش بأمن واستقرار".

بعد ذلك تم قراءة قصيدة شعرية عن بطولات الشهداء وتضحياتهم من قبل خال الشهيد عامر بشار أحمد.

في ختام مراسم العزاء، تم قراءة وثيقة الشهيد ميتان شورش من قبل مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، وتسليمها إلى ذويه.

(كروب/س ر)

ANHA