أهالي إقليم الجزيرة ينددون باستهداف مخيم مخمور والهجمات على باشور كردستان

وندد أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة ومُهجّرو سري كانيه في مخيمي سري كانيه وواشو كاني وناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، بهجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، والقصف التركي قبل يومين على مخيم مخمور الواقع أيضًا بباشور كردستان.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان المنصرم، هجمات إبادة واحتلال مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور كردستان، بهدف احتلالها بعد الهزيمة التي مُني بها الجيش التركي في غاري في الـ 14 شباط الماضي.

فيما استهدف الاحتلال التركي جوًّا، السبت، مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي) الذي يضم مُهجّرين من باكور كردستان.

تل تمر

وتجمّع صباح اليوم المئات من أهالي ناحية تل تمر وأعضاء مؤسساتها المدنية والأحزاب السياسية أمام مجلس عوائل الشهداء بمركز مدينة تل تمر للخروج في مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق مديا في باشور كردستان واستهداف مخيم مخمور.

هذا وانطلقت المظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء وجابت الشارع الرئيس للمدينة وسط رفع أعلام الأحزاب السياسية وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتستنكر الخيانة.

وفور وصول المتظاهرين إلى نهاية شارع فلسطين تحولت المظاهرة إلى تجمّع جماهيري، ليقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار في تل تمر ألقتها الإدارية مريم العبد الله.

وقالت إن دولة الاحتلال التركي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية أمام أنظار المجتمع الدولي دون أن يبدي أي ردة فعل، مستنكرة الصمت الدولي وهجمات الاحتلال على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان ومخيم مخمور.

مبينة أنها هدفها إبادة الشعب الكردي وإنهاء حركة التحرر الكردستانية بداعي محاربة الإرهاب.

مخيم سري كانيه

كما خرج المئات من مُهجّري سري كانيه بمظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان واستهداف مخيم مخمور، في مخيم سري كانيه الواقع جنوب مركز مدينة الحسكة 5 كم.

وتجمّع المتظاهرون في بداية المخيم مرددين شعارات تندد بالاحتلال التركي، حاملين أعلام مؤتمر ستار وقوات سوريا الديمقراطية.

وعند الوصول إلى نهاية المخيم وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ثم تحدث باسم مجلس مقاطعة الحسكة عبد الرزاق محمد، وأدان استهداف مخيم مخمور والهجمات على مناطق باشور كردستان.

ومن جانبها، أكدت فضيلة حسن، في كلمة ألقتها باسم مجلس مخيم سري كانيه، أن جرائم جيش الاحتلال التركي في تلك المناطق والمناطق المحتلة هي جرائم حرب ضد الإنسانية.

وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بوضع حد لهجمات الاحتلال التركي وحماية المدنيين الأبرياء.

مخيم واشو كاني

وفي السياق ذاته، تظاهر المئات من مُهجّري سري كانيه القاطنين في مخيم واشو كاني، إذ تجمعوا صباح اليوم أمام مجلس المخيم رافعين صور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وحملوا لافتات كتب عليها: "لا للاحتلال والوقت وقت حماية الثورة"، "نندد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكردي في شنكال ومخمور وجبال كردستان"، "حرية القائد آبو حريتنا ومقاومة كريلا كرامتنا".

وتوجه المتظاهرون، مدخل المخيم مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة كريلا وتندد بهجمات الاحتلال التركي، ولدى وصولهم، توقف المتظاهرون دقيق صمت، ثم أدلت الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم واشو كاني، هيفين عبدو، ببيان إلى الرأي العام، ندد في مستهله باستهداف مخيم مخمور وبالهجمات الاحتلالية على جبال كردستان.

مؤكدًا أن هذه الهجمات "تشكل خطرًا حقيقيًّا على عموم شعوب وجغرافية كردستان"، أضاف "يهدف الاحتلال التركي إلى اقتتال كردي كردي، لذلك على الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم الانجرار خلف المؤامرات الذي ينسجها الاحتلال التركي".

كما ندد البيان بـ "جميع العمليات العسكرية من قبل الاحتلال التركي وبمساندة حكومة باشور كردستان على مناطق الدفاع المشروع"، ودعا إلى الوقوف ضد هجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها الاحتلال التركي، لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة كريلا وتندد بهجمات الاحتلال.

كركي لكي

وشارك المئات من أهالي ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها في مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي.

وبدأت المظاهرة من ساحة الشهيد خبات ديرك لتجوب الشارع الرئيس للناحية، وسط الهتافات المنددة بالاحتلال.

وتوقف المتظاهرون وسط الناحية، حيث ألقى تاج الدين فرحو كلمة باسم مجلس ناحية كركي لكي قال فيها "اجتمعنا هنا لأننا نمثل قيم الشعب الكردي، ولنقول لعدونا إننا مقاومون في أرضنا، وسنواجه المحتل"، لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تندد بالاحتلال التركي وتحيي مقاومة قوات الكريلا.

تربه سبيه

كما خرج العشرات من أسر الشهداء في ناحية تربه سبية في مظاهرة، رفعت خلالها صور الشهداء ولافتات كتب عليها شعار "ثوارنا كرامتنا.. سنصون ونحمي كرامتنا".

وانطلقت المظاهرة صباح اليوم، من أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية، ومرت بالسوق المركزي، وردد خلالها المتظاهرون الهتافات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي وتدعو إلى المقاومة والوحدة ضد هذه الهجمات، بالإضافة إلى إدانة الصمت الدولي.

وتوقفت المظاهرة عند مركز الشبيبة غرب الناحية، وهناك ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، نورالدين شاكر، كلمة أشار فيها إلى أن الدولة التركية تحاول إبادة الشعب الكردي، وهجومها على باشور كردستان يهدف إلى النيل من إرادته.

كما نوّه شاكر إلى أن تعاون بعض الأطراف الكردية مع الاحتلال التركي مرفوض لدى الشعب الكردستاني، وأن تركيا تعيد ما حدث في تسعينيات القرن الماضي وخلق اقتتال كردي كردي.

هذا ودعا عضو مجلس عوائل الشهداء الشعب الكردستاني في العالم أجمع إلى الخروج ضد هذه السياسة القذرة التي تحاك ضده، وطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات التركية بحق دول الجوار.

(كروب/ س ر)

ANHA