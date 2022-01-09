أهالي إقليم الجزيرة يحيون الذكرى التاسعة لمجزرة باريس -تم التحديث

جددت الدولة التركية في شخصية المناضلات الكرديات الثلاثة (ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايملز)، استهدافها لحركة حرية كردستان والمرأة الحرة الرافضة للذهنية السلطوية.

مقاطعة الحسكة

تحت شعار "بروح ساكينة وأفيستا سنصعّد النضال وندحر الفاشية"، نظم مؤتمر ستار في مدينة الحسكة محاضرة لاستذكار شهيدات الحرية "ساكينة وفيدان وليلى".

يصادف اليوم، الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد المناضلات الثلاثة "ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايملز"، اللواتي تم اغتيالهن على يد الاستخبارات التركية (MIT) في العاصمة الفرنسية، باريس، في الـ 9 من شهر كانون الثاني/ يناير 2013.

وفي إطار سلسلة الفعاليات لاستذكار المناضلات الثلاثة، استذكر العشرات من عضوات وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة، خلال محاضرة، نُظمت في صالة رشو الواقعة بحي المشيرفة في مدينة الحسكة، اليوم.

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله، محاضرة، تضمنت لمحة مختصرة عن حياة الشهيدات وانضمامهن لحزب العمال الكردستاني وكيف تعرفن على الفكر الحر، ومسيرتهن النضالية.

نوّهت سمر خلال المحاضرة إلى أن الشهيدات هن من النساء اللواتي استطعن تحقيق التوازن بين رفض الخضوع والاستكانة للعادات والتقاليد البالية والمحافظة على القيم المقدسة التي اكتسبنها من البيئة التي نشأن فيها.

مضيفةً "ساكينة تمكنت مع رفاقها من إصدار مجلة تتناول تاريخ كردستان، وتعريف حركةPKK، واستطاعت أن تتبوأ مكانة مميزة لها بين المجلات التركية، وهي أول امرأة صانت التنظيم سياسياً".

وأكدت سمر أن جريمة اغتيالهن ارتكبت بالتعاون مع الاستخبارات التركية، وبهذه الجريمة الشنعاء أثبتوا مخاوفهم من المرأة المناضلة والطليعية، وقالت، "لأنهم يدركون أن المجتمع السليم يبنى بيد المرأة المناضلة التي بنت نفسها ونظمت إمكاناتها وفق فكر وأيديولوجية القائد عبد الله أوجلان".

معاهدةً في نهاية حديثها، الشهيدات الثلاثة ساكنة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز، بالسير على دربهن حتى تحقيق الحرية لكامل شعوب كردستان وللقائد عبد الله أوجلان جسدياً.

هذا، وانتهت المحاضرة بعرض سنفزيون تضمن السيرة الذاتية للشهيدات الثلاثة ولمحة عن مسيرتهن النضالية.

الشدادي

في ناحية الشدادي، شارك العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية وأهالي الناحية في محاضرة، عقدها مؤتمر ستار في الناحية، وذلك في ذكرى استذكار شهيدات مجزرة باريس (ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايملز).

سلطت المحاضرة الضوء على المسيرة النضالية للثوريات الثلاثة، ودورهن النضالي في فتح أبواب المقاومة أمام كافة النساء في العالم للانطلاق نحو مشروع الحرية ضد الظلم والاستبداد.

كما تناولت المحاضرة التي ألقتها الإدارية في مقاطعة الحسكة، نسرين مجدل، مراحل من حياة الشهيدة ساكينة جانسيز المناضلة والمتمردة ضد العادات والتقاليد البالية التي أحكمت سيطرتها على حرية المرأة وإرادتها، والمقاومة التاريخية التي أبدتها المناضلة في سجن آمد الشهير بصيته السيئ، بعد أن تم اعتقالها في الـ 12 من أيلول/ سبتمبر 1980، والإفراج عنها عام 1990.

وفي نهاية المحاضرة، شددت الإدارية في مؤتمر ستار، نسرين مجدل، على ضرورة رفع وتيرة النضال، وحماية إرث الشهيدات الثلاثة اللواتي كرسن حياتهن من أجل تحرير المرأة.

مقاطعة قامشلو

في السياق، نظّم مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي، اليوم، مسيرة شارك فيها المئات من أهالي الناحية، استذكاراً لشهيدات مجزرة باريس ساكينة جانسيز وليلى شايلمز وفيدان دوغان.

وبدأت المسيرة من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيس، حمل خلالها المشاركون صور المناضلات الثلاثة، وهم يهتفون بالشعارات التي تحيي نضال المرأة.

وتوقف المشاركون وسط الناحية، ثم ألقت زلفا بدرو عضوة مؤتمر ستار كلمة قالت فيها "إن استهداف مناضلاتنا ساكينة جانسيز وليلى شايلمز وفيدان دوغان، هو مخطط من مخططات تركيا من أجل محو الشعب الكردستاني".

ونوهت إلى "أن سياسة دولة الاحتلال التركية القذرة تجاه شعبنا التواق إلى الحرية، مستمرة وسط صمت دولي"، مشددة "سنكافح ونناضل ونفشل المخططات التركية على شعبنا".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تمجد الشهداء.

تل براك

وفي ذكرى استشهاد المناضلات الثلاثة، ساكينة جانسيز من مؤسسات حزب العمال الكردستاني، وفيدان دوغان ممثلة المؤتمر الوطني الكردستاني في باريس، وليلى شايلمز عضوة حركة الشباب الكرد، اللواتي استشهدن في مجزرة بباريس في التاسع من كانون الثاني/ يناير عام 2013.

نظم مؤتمر ستار في ناحية تل براك، فعالية استذكار لشهيدات الحرية في المركز الثقافي شرق الناحية، اليوم.

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة، ألقتها الإدارية في مؤتمر ستار، رسل حسن، سردت فيها بإيجاز مسيرة حياة الشهيدة ساكينة جانسيز. حيث قالت: "ساكينة جانسيز ابنة مدينة ديرسم صاحبة الشعر الأحمر وذات الابتسامة الجميلة والشخصية القوية، أدركت في سن مبكرة التناقضات تجاه الحقائق السائدة في وسطها الاجتماعي آنذاك. وبدأت مسيرتها في البحث عن الحقيقة لتصبح طفولتها مرحلة لتكوين وبناء الذات".

وتبع ذلك عرض لفيلم وثائقي عن حياة الشهيدة ساكينة ومراحل تطور مسيرتها النضالية حتى ارتقائها لمرتبة الشهادة.

هذا، وانتهت فعالية الاستذكار بترديد الهتافات التي تمجد الشهادة والشهداء.

عامودا

وفي ناحية عامودا، استذكر أهالي الناحية شهيدات مجزرة باريس الثلاثة "ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز" في الذكرى السنوية التاسعة للمجزرة.

نظّم مركز هوري للثقافة والفن في ناحية عامودا التابعة لمدينة قامشلو فعالية لاستذكار المناضلات الثلاثة، وذلك بحضور أهالي الناحية.

استذكرت عضوة مؤتمر ستار، تيندا عامودا، خلال الفعالية جميع شهداء الحرية في شخص المناضلات الثلاثة.

وأشارت تيندا عامودا إلى نضال الشهيدة ساكينة جانسيز وقالت "هناك بعض الشخصيات اللواتي لا يمكن لأي كلمة أن تقوم بوصفهن. والرفيقة ساكينة هي إحدى هذه الشخصيات. سوف نسير على خطا ساكينة وفيدان وليلى حتى النهاية. تُعتبر الشهيدة ساكينة بمقاومتها وصمودها في سجن آمد إثر اعتقالها أثناء انقلاب ١٢ من أيلول، قدوة عظيمة".

بعد إلقاء الكلمة، عُرض سنفزيون مُعدّ باللغة العربية حول حياة الشهيدة ساكينة جانسيز.

واختتمت الفعالية بترديد شعارات "الشهداء خالدون" و"المرأة حياة حرة".

جل آغا

خرج العشرات من مكونات ناحية جل آغا في مسيرة لاستذكار شهداء مجزرة باريس.

المسيرة بدأت من دوار الشهيد معصوم، وسط الناحية، جابت خلالها السوق المركزي والشارع العام، ورفع خلالها المشاركون صور الشهيدات الثلاثة (ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز)، وصور القائد عبد الله أوجلان.

استذكرت بداية، عضوة مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، نزهة سيف الدين، جميع شهداء حركة حرية كردستان، وشهيدات مجزرة باريس الثلاثة.

وأوضحت نزهة أن الشهيدة "سارا" ساكينة جانسيز، أصبحت مثالاً للمرأة المقاومة والمناضلة التي قاومت كافة السياسات التي سعت إلى طمس هوية المرأة الحقيقة والنيل من إرادتها، مؤكدة في نهاية حديثها أن شعوب شمال وشرق سوريا ستقاوم وتواصل نضالها لتحقيق الحرية في سبيل العيش بحرية وكرامة

تربه سبيه

استذكاراً للشهيدات، نظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، مراسم في صالة السياحي بالناحية، شارك فيها أهالي الناحية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تحدثت بعدها الإدارية في مؤتمر ستار، كلارا أديسا، عن تفاصيل ارتكاب مجزرة باريس، وقالت: "استهدفت المناضلات اللواتي كن رموزاً للحرية والديمقراطية لإسكات صوتهن".

كلارا تابعت "باستهداف المناضلات حاولوا استهداف كافة النساء الثوريات اللواتي يناضلن من أجل تحصيل حقوق النساء والشعوب المضطهدة". وأضافت "لكن الثوريات رفعن من سوية نضالهن ومقاومتهم وتحولن إلى رموز للكفاح ضد الظلم والعبودية".

كلارا أديسا طالبت السلطات الفرنسية والمجتمع الدولي بالكشف عن مرتكبي المجزرة ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، وقالت "لن نهدأ حتى يتم محاسبة المجرمين، الجميع يعرف أن للاستخبارات التركية يد في المجزرة، وهناك من يتستر على المجرمين ونحن لن نقبل إلا بالعدالة للشهيدات وسننتقم لهن".

بعدها عرض سنفزيون، تضمن مشاهد من نضال الشهيدات الثلاثة، ومراحل من حياتهن، انتهت بعدها المراسم بشعارات تمجد الشهداء وتحيي النضال والمقاومة.

(كروب/ي م)

ANHA