أهالي إقليم الجزيرة نقلوا انتقاداتهم ومقترحاتهم للتحالف الدولي

وأدلى أهالي نواحي جل آغا ورميلان وكركي لكي وديريك ببيان للرأي العام ظهر اليوم (7 تشرين الأول) في بلدة رميلان بهدف إدانة هجمات دولة الاحتلال التركي وصمت التحالف الدولي ضد داعش.

ثم توجه الأهالي إلى مقر التحالف الدولي في قرية سكيرية. و دخل وفد يمثل الأهالي إلى المقر والتقى بمسؤولي التحالف.

عضو مؤسسة أعيان ووجهاء إقليم الجزيرة حواس جديع الذي رافق الوفد تحدث حول فحوى اللقاء.

وذكر حواس جديع أنهم تطرقوا خلال اللقاء إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على مراكز الخدمات والطاقة في المنطقة وأعربوا عن استيائهم من صمت التحالف.

وقال جديع: "ذكرنا أن السيطرة على الأجواء في أيدي قوات التحالف، لكنها لم تتخذ أي خطوة ضد الهجمات. ولذلك إذا استمرت هذه السياسة فإننا كأبناء وقبائل المنطقة لن نثق بهم بعد الآن. طلبنا منهم أن يغيروا سياستهم، ويفرضوا حظراً جوياً على المنطقة، ويعترفوا بمؤسسات الإدارة الذاتية. كما طلبنا منهم اتخاذ خطوات لمعالجة الأضرار وإعادة بناء المراكز المدمرة".

وأفاد حواس جديع أن المسؤولين في التحالف أكدوا أنهم سوف ينقلون انتقادات ومقترحات الأهالي إلى الجهات المعنية.