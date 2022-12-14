أهالي إقليم الفرات: نحن خلف قائدنا حتى تحقيق حريته الجسدية

حديث المشاركين في خيمة الاعتصام للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، جاء في وقت يصعّد فيه شعب المنطقة نضاله؛ لكسر العزلة المفروضة على القائد من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي.

وقال المواطن مصطفى أحمد "نشارك اليوم في خيمة الاعتصام لنندد بالعزلة المفروضة على قائدنا أوجلان وتعرضه للظلم في سجن إمرالي، ونودّ إيصال رسالة للعالم أجمع بأننا خلف قائدنا مهما شددوا عليه العزلة، فهو يناضل بيننا بفكره وفلسفته اللتين سنكسر بهما قيود إمرالي ونحرر القائد جسدياً".

وطالب أحمد من تحت خيمة التنديد بساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، المنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لمعرفة الوضع الصحي للقائد.

خلف قائدهم روحاً وجسداً

أما الأم جميلة نعسان فقالت "نحن مستعدون لفعل أي شيء من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد، ومهما فعلت دولة الاحتلال التركي فلن تبعدنا عن قائدنا، فهو ينير دربنا، ويرشدنا في الحياة بعد عصور من الظلام عصفت بنا، وبالتحديد المرأة التي وهبها حياة جديدة".

وأضافت: "منذ مدة طويلة ونحن لا نعرف شيئاً عنه، لذلك نطالب من تحت خيمة الاعتصام هذه كل من يدّعي أنه يعمل في مجال حقوق الإنسان، أن يقوم بواجبه الأخلاقي والإنساني تجاه ما يتعرض له قائدنا من استبداد من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي".

أما الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية، محمد محمود، وأحد المنظمين لخيمة الاعتصام المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان في مدينة كوباني، فأكد "ستعبر أصوات الشبيبة المطالبة بحرية القائد من ساحة الشهيد في مدينة كوباني لتصل إلى سماء سجن إمرالي، وسيناضلون في الساحات ويثبتون لدولة الاحتلال التركي أنهم خلف قائدهم روحاً وجسداً".

وأشار "اليوم تشدد دولة الاحتلال التركي العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وكلنا نعلم أن هذا التشديد نتيجة الهزائم المتكررة لها في جبال كردستان على يد قوات الكريلا، ولهذا على شعب المنطقة توحيد صوته في وجه هذه السلطات المستبدة والضغط عليها لتحرير القائد جسدياً".

الجدير بالذكر أن خيمة الاعتصام التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان استمرت ليومين متتالين وأنهت فعالياتها يوم أمس الثلاثاء.

(ن ك/د)

ANHA