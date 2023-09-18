أهالي إقليم الفرات يتقدّمون بواجب العزاء لذوي الشهيدة جاندا

توافد المئات من أهالي إقليم الفرات إلى خيمة العزاء التي جرى تنصيبها في حي بوطان شرقي في مدينة كوباني، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة سارا عبدي، الاسم الحركي جاندا جودي، حيث عُلّقت صورها على الخيمة.

وخلال مراسم العزاء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عادل حجي، كلمةً قال فيها: "ما يرجوه الشهداء والشهيدات منّا هو أن نتحلّى بالإرادة الحرّة، ونتمتّع بحريتنا كشعب ومجتمع، فهم أصحاب الواقع المشرّف والمحبة الخالصة، وليس هناك ما هو أصدق وأنقى من أن يناضل المرء في سبيل شعبه ووطنه ويحقّق الحريّة لشعبه، لذا نؤكد على السير الدائم على خطا شهدائنا وشهيداتنا".

واختُتمت مراسم العزاء بترديد شعار "الشهداء خالدون".

(أ/ر)

ANHA