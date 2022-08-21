أهالي إقليم الفرات يشيّعون جثمان الشهيدة ديلان إلى مثواه الأخير

تجمّع أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات في مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيدة ديلان عز الدين التي استشهدت في قصف طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي يوم الخميس المنصرم، لمركز تعليمي للفتيات في قرية شموكة القريبة من قاعدة التحالف الدولي على الطريق الواصل بين تل تمر والحسكة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين كلمة قال فيها: "إننا نودّع يومياً العشرات من أبنائنا، ولكي نغيّر قدرنا هذا علينا أن نضحي بأرواحنا لإيقاف هجمات دولة الاحتلال التركي".

وأضاف: "استهداف المراكز التعليمية خطوة جديدة وخطيرة تتبعها الدولة التركية الفاشية تجاه شعبنا، فاستهداف طلبتنا استهداف لمستقبلنا وتاريخنا، ومكتسبات ثورتنا، ومحاولة للثأر لمرتزقتها (داعش)، لذلك تحاصرنا وتستهدفنا ولكنها فشلت في القضاء على ثورتنا".

مؤكداً "ثورة روج آفا أصبحت رمزاً للثورات في العالم، ودولة الاحتلال التركي تحاول إفشالها؛ لذا علينا أن نقاوم دولة الاحتلال التي بكل ما أوتينا من قوة".

وانتهت مراسم تشييع الشهيدة ديلان بقراءة وثيقة شهادتها وتسليمها إلى ذويها من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ليوارى جثمانها الثرى وسط الزغاريد والشعارات التي تحيي تضحيات الشهداء وتمجد بطولاتهم.

(ن ك/د)

ANHA