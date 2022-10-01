أهالي إقليم الفرات يشيعون  جثمان الشهيد محمد كوباني إلى مثواه الأخير

شارك المئات من أهالي إقليم الفرات، وأعضاء المؤسسات المدنية، وشخصيات من الأحزاب السياسية في الإقليم في تشييع جثمان الشهيد محمد حوتي الاسم الحركي محمد كوباني، الذي استشهد يوم أمس الجمعة أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن أمن وأمان المنطقة ضمن قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الفرات سوزدار شيخو التي قالت بأن "الشهادة أصبحت عرفاً في حياتنا، فكل يوم نزف شهيداً إلى مزار الشهيدة دجلة الذي أصبح ملاذاً لكل الباحثين عن حياة حرة لشعبهم".

وأضافت: "منذ بداية ثورتنا وإلى اليوم نتعرض للهجوم بشتى الوسائل، لكن شهداءنا لم يستسلموا لأحد ورسموا لنا بدمائهم درباً نهايته النصر، لذا نعاهدهم على السير على خطاهم وعدم الركوع لأحد".

وبدوره أشار عضو حزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح إلى أن "من يمضي على خطا فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لا يعرف الهزيمة، ولا يمكن كسر إرادته، وكل الشهداء الذين يرقدون في مزار الشهيدة دجلة اختاروا هذا الدرب العظيم".

وأضاف: "اليوم علينا أن نعي جيداً بأن هناك مخططاً خبيثاً يخططه لنا أعداؤنا، ولإفشال هذا المخطط علينا أن نتكاتف ونوحد صوتنا في وجه كل من يحاول الاعتداء على حرمة أرضنا".

وقرئت بعدها وثيقة الشهادة، وسلمت لذوي الشهيد محمد من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ووري بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك/سـ)

ANHA