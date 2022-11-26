أهالي إقليم الفرات يشيعون جثمان الشهيد فواز إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم تشييع الشهيد فواز طربوش الذي استشهد في قرية القنطرة بتاريخ 22 تشرين الثاني الجاري أثناء قصف دولة الاحتلال مدينة كوباني وريفها.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات هدلة حسن التي نددت بالصمت الدولي، واعتبرته تساهلاً مع دولة الاحتلال التركي في إبادة المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأشارت هدلة حسن إلى أن دولة الاحتلال التركي تستهدف المراكز التعليمية والخدمية بغية تحطيم معنويات الأهالي الصامدين في وجه هجماتها وترهيبهم، ولكن هذا لن يرهبنا، ومهما فعلت دولة الاحتلال فسنمضي على خطا شهدائنا.

وبدوره قال الرئيس المشترك لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات سليمان سليمان "إننا شعب لا نخشى صوت أزيز الطائرات لأننا من عشاق الحرية، ومن يعشق الحرية عليه دفع الثمن، وأبناؤنا يدفعون أرواحهم في سبيل هذه الحرية".

وأكد سليمان سليمان بأن النصر في نهاية المطاف سيكون لشعب المنطقة، لشعب ناضل طويلاً كي يكسر قيود العبودية.

وانتهت مراسم تشييع الشهيد فواز طربوش بقراءة وثيقة شهادته وتسليمها لذويه من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وري بعدها الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

(ن ك/سـ)

ANHA