أهالي إقليم الفرات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدتين بهارين وآرين

وأقيمت خيمة عزاء للشهيدتين إيسلم حسو (الاسم الحركي: آرين ميتان) ودلال علي (الاسم الحركي: بهارين كندال) في قرية دولي بالريف الغربي لمدينة كوباني.

هذا وتوافد المئات من أهالي إقليم الفرات إلى الخيمة لتقديم واجب العزاء إلى ذوي الشهيدتين.

واستشهدت المقاتلتان في صفوف قوات الدفاع الشعبي؛ آرين ميتان في منطقة متينا في 10 كانون الأول 2022، وبهارين كندال في منطقة بوتان في 24 أيلول 2020.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيس المشترك لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات، سليمان سليمان، الذي قال إن "كوباني تعرف بشهدائها الذين يفضلون الشهادة على ملذات الحياة، يتخلون عن كل شيء في سبيل أن يحيا شعبهم بشرف وكرامة".

وأشاد بوطنية أهالي كوباني بقوله: "اليوم شعبنا بات واعياً للمؤامرات التي تحاك ضده، ولهذا نراه يلبي واجب الدفاع عن هذه الأرض دون تردد أو خوف".

من جانبه، قال عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح نوح، إن "الشهيدتين بهارين وآرين هما ابنتا كل من يحيا على جغرافيا كردستان، ضحتا بروحيهما وواجهتا الآلة الغاشمة لدولة الاحتلال التركي ونالتا مرتبة الشهادة".

مضيفاً "شهداؤنا حقيقتنا وبهذه الحقيقة سننتصر على أعدائنا وننال الحرية، ولهذا نعاهد شهدائنا بالسير على خطاهم حتى نصل إلى آخر الدرب ونعلن انتصارنا".

لتختتم المراسم بتسليم وثيقتي الشهيدتين إلى ذويهما، وترديد شعار "الشهداء خالدون".

(ن ك)

ANHA