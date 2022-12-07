أهالي إقليم الفرات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة بهارين كندال

وتوافد اليوم أهالي مقاطعة كوباني إلى خيمة عزاء الشهيدة بهارين كندال التي استشهدت في 24 أيلول المنصرم، في ولاية وان بباكور كردستان، بمشاركة أعضاء جميع مؤسسات الإدارة ذاتية وشخصيات وطنية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات لتقديم واجب العزاء لذويها.

بدأت مراسم استذكار الشهيدة دلال علي بالوقوف دقيقة صمت، استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للشخصية الوطنية فريد خليل، أشاد فيها بالدور الكبير لقوات الكريلا في جبال كردستان، ومساهمتها في حماية الشعوب من الإبادة على يد الأنظمة الاستبدادية.

مشيراً إلى الوعد الذي قطعه الشهداء على أنفسهم في حماية الشعوب حتى تحقيق النصر "لولاهم لما انتصرنا في معركة كوباني ودحرنا مرتزقة داعش"، مؤكداً "لن نترك نهج الشهداء وسنسير على خطاهم".

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي "كيف لنا أن ننسى الشهيدة بهارين وسائر شهداء الحرية الذين كان لهم دور كبير في معركة دحر الإرهاب بمدينة كوباني".

وأضافت "اليوم، من كان يشك في عزيمة وإرادة الكريلا يطأطئ رأسه خجلاً بعد المقاومة الكبيرة التي تبديها في جبال كردستان، وتلحق الهزيمة تلو الأخرى بجيش دولة الاحتلال التركي، اليوم باتوا يعرفون كيف تكون المقاومة الحقيقية بعيدة عن الشعارات الرنانة".

وانتهى واجب تقديم العزاء لذوي الشهيدة بهارين كندال بقراءة وثيقة شهادتها وتسليمها لذويها من قبل مجلس عوائل الشهداء لإقليم الفرات، وترديد الشعارات الثورية "المقاومة هي الحياة".

(ن ك/د)

ANHA