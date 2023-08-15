أهالي إقليم الفرات يحتفلون بالذكرى السنوية الـ 39 لعيد الانبعاث 15 آب

نظمت الاحتفالية التي شارك فيها، اليوم، المئات من الأهالي، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، وشخصيات من الأحزاب السياسية، في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني والتي زينت بصور الشهيد عكيد، وصور شهداء قوات الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية، والقائد عبد الله أوجلان.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات، آفا شين مستو، التي أشادت بالدور التاريخي ليوم الانبعاث ١٥ آب، في الصحوة التي يشهدها الشعب على جغرافية كردستان.

وقالت آفا شين: "يوم١٥ آب يوم مبارك، يوم صحوة الشعب الكردي في وجه المستبدين، حيث ولد مع الطلقة الأولى التي أطلقها الشهيد عكيد، وتعرف من خلالها على نفسه، وثار في وجه التاريخ الأسود الذي دفن فيه منذ عصور".

وأضافت: "منذ ذاك اليوم وحتى يومنا هذا والمقاومة مستمرة، تلك المقاومة التي ولدت منها ثورة روج آفا، التي أعادت لشعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا هويتها المسلوبة، وتعرفت من خلال فكر القائد عبد الله أوجلان على درب الحرية".

واختتمت آفا شين مستو كلمتها، قائلة: "لن نتخلى عن المكتسبات التي ورثناها من قفزة ١٥ آب، وستكون المقاومة دربنا، لذا على أهالي المنطقة وبالتحديد الشعب الكردي تصعيد النضال في وجه دولة الاحتلال التركي، ليصلوا للنصر، ولتكون ثورتنا ثورة حق ثورة القضاء على المستبدين وتحقيق العدالة التي ضحى من أجلها شهداؤنا بحياتهم".

لتبدأ بعدها العروض الفنية التي بدأتها الفنانة سلافة بوزو، تلتها عروض فنية قدمتها فرقة "الشهيد كيفارا"، والفنانة شيرين المنلا، قبل أن تختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقعها.

(ن ك)

ANHA