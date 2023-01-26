أهالي إقليم الفرات وحلب ومجلس المرأة يحيون الذكرى السنوية الثامنة لانتصار مدينة كوباني

احتفاء بالذكرى السنوية الثامنة لدحر مرتزقة داعش من مدينة كوباني، ألقت أمهات السلام والمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومجلس المرأة بيانات منفصلة، مجدوا خلالها المقاومة التاريخية التي أبدتها المرأة في تلك المعركة، فيما عرض مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها، عرضاً سنفزيونياً عن المعارك التي خاضتها وحدات حماية الشعب والمرأة.

كوباني

وألقي بيان أمهات السلام في مدينة كوباني من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي، روناهي أحمد.

وأكد البيان "في هذا اليوم، حرر أبناؤنا مدينة كوباني من مرتزقة داعش، وأثبتوا للعالم أجمع أن أصحاب الإرادة والحق دائماً منتصرون، وأن من كبر على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان سيحقق حريته المنشودة".

وتابع: "المقاومة التاريخية التي أبدتها المرأة في تلك المعركة، أثبتت أنها لا تقل شأناً عن الرجل، وكسرت قيد العبودية وتصدت للفكر الأسود لمرتزقة داعش حيال المرأة".

في الختام، طالب البيان أهل المنطقة بتحمل مسؤوليتهم تجاه هذا الإرث الكبير الذي ضحى الشهداء بأرواحهم من أجله في مقاومة مخططات دولة الاحتلال التركي.

منبج

من جانبه، عرض مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج عرضاً سنفزيونياً عن المقاومة البطولية التي خاضها الشعب ضد مرتزقة داعش.

حضر العرض أعضاء وعضوات المجالس المدنية، وممثلو الأحزاب السياسية، والمؤسسات الخاصة بالمرأة، وقوى الأمن الداخلي – المرأة وذلك في مركز الثقافة والفن.

وانتهى العرض بترديد الحضور الشعارات التي تحيي مقاومة كوباني وتمجد تضحيات الشهداء، "الشهداء أحياء لا يموتون".

حلب

في السياق، أدلى المجلس العام لإدارة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية اليوم الخميس، ببيان أمام مركزهم في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، بهذه المناسبة، قرأته نائبة الرئيسة المشتركة للمجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، سيفين أموني، بحضور أعضاء وإداريّ المؤسسات المدنية ومجالس الحي.

وأكد البيان أن "مقاومة كوبانى كانت من أجل كافة شعب المنطقة، حيث أصبحت بصيص أمل لكل العالم، وخاصة لأجزاء كردستان الأربعة".

وتابع: "بريادة قواتنا وبطولة شعب كردستان وشعب المنطقة، وبمشاركة الثوريين الأمميين، تم إهداء هذا النصر للعالم أجمع، لكن اليوم، يتعرض هذا الشعب من قبل داعمي وصناع داعش إلى كل أشكال الاحتلال والقتل والتطهير العرقي"، مؤكداً أن "الذهنية التي تحتل عفرين اليوم، وسري كانيه، وكري سبي هي نفسها ذهنية داعش".

أكد البيان "بروح الشعب الثورية، سنقف في وجه كافة أنواع الاحتلال، وبإصرار كبير سنرفع من وتيرة مقاومتنا ونحمي شعبنا ووطننا وكافة المقدسات الإنسانية".

واختتم البيان بترديد الشعارات "تحيا مقاومة كوباني" و "الشهداء أحياء لا يموتون".

مجلس المرأة

بدوره، أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بهذه المناسبة، بياناً كتابياً، وجاء في مستهله.

وأكد البيان "أن مقاومة كوباني البطولية، كانت بداية النهاية لتنظيم داعش الإرهابي، حيث اندحرت تلك القوى الظلامية وأزيل السواد المتناثر على ربا سفوح مشتنور وأصبحت كوباني رمزاً للصمود والإباء وأقسمت ألا تركع أبداً".

وتابع: "داعمو مرتزقة داعش يثأرون اليوم من أهل المنطقة أمام أنظار العالم الذي كان من المفروض أن يرد لهم الجميل ولكنه بقي صامتاً حيال تلك الجرائم التي ارتقت إلى مصاف جرائم حرب وضد الإنسانية".

شدد البيان "إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا إذ نستذكر شهيدات وشهداء مقاومة كوباني الأبطال وننحني إجلالاً وإكباراً لذكراهم ندعو قواتنا البطلة لرفع وتيرة مقاومتها؛ لإنهاء تنظيم داعش "الإرهابي" وحماية الشعب من دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها".

(كروب/ ف)

ANHA