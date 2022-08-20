أهالي إقليم الفرات خلال مراسم تشييع الشهيد جمعة صرين: سنقاوم الاحتلال التركي بكل قوتنا

حضر المئات من الأهالي إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات إلى مزار الشهداء في ناحية صرين لتشييع الشهيد جمعة علي، الاسم الحركي جمعة صرين، الذي استشهد يوم الأربعاء المنصرم في مدينة الرقة، أثناء تأدية واجبه العسكري ضمن قوات سوريا الديمقراطية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة القيادي في قوات سوريا الديمقراطي، نزار الموسى، الذي أكد فيها استعدادهم لمحاربة كل القوى الخارجية التي تهاجم المنطقة.

وأضاف: "لن نستغني عن أي شبر من أرض المنطقة مهما تعرضنا للهجمات، فمشروعنا مشروع ديمقراطي ولن نتساهل مع أي طرف يحاول احتلال أرضنا التي تحررت بدماء شهداء، وعلى تركيا ومرتزقتها أن يعلموا أننا لم نعد لقمة سهلة".

وجدد الموسى في كلمته ثقته بشعب المنطقة، واعتبره الدعم الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية في جبهات القتال.

بدوره، قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، فرحان حج عيسى، إن "أبناءنا يضحون بأرواحهم لنحيا بأمان، لذا نحيي كل من سلك هذا الطريق الخالد من أجلنا ومن أجل أرضنا، وسنقدم أرواحنا إن تطلّب الأمر لنكون لائقين بتضحيات من قدم روحه فداءً لنا".

وتابع: "كلنا ماضون في هذا الطريق. نحن لسنا دعاة حرب، لكننا ندافع عن أنفسنا، والحياة تفرض علينا اعتناق البنادق كي لا نباد، وقرارنا الأول أن تؤسس سوريا ديمقراطية يمارس كل مكون فيها حياته كما يريد".

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم عشائر صرين، حميد الإبراهيم أن "وجودنا هنا اليوم والقوة التي نتحلى بها هي بفضل تضحيات شهدائنا، وعلى كل فرد أن يكون على استعداد للدفاع عن هذه الأرض، لأن الطريقة الوحيدة لإفشال المخططات التركية وتحرير أرضنا هي تكاتفنا ووقوفنا خلف قواتنا".

وانتهت مراسم تشييع الشهيد جمعة صرين بقراءة وثيقة شهادته وتسليمها لذويه من قبل مجلس عوائل الشهداء بناحية صرين، ليوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهداء بناحية صرين، وسط الزغاريد والشعارات التي تحيي الشهداء.

(ن ك/د)

ANHA