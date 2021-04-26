أهالي إقليم عفرين: نقف إلى جانب الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي

تحت شعار "بروح مقاومة غاري سندحر الاحتلال التركي، لا تنسوا غاري" تجمّع العشرات من أهالي إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان، وسط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، للمشاركة في تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع.

وانطلقت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان وتستنكر الصمت الدولي حيال العدوان التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وتجمّع المشاركون في التظاهرة في دوار شهداء مجزرة تل رفعت، حيث تحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري. وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو مجلس ناحية تل رفعت رضوان الرفاعي كلمة قال فيها: "بعد أن فشل جيش الاحتلال التركي في حفتانين وغاري، يهاجمون الآن على مناطق آفاشين وزاب ومتينا، بهدف احتلال المنطقة".



وأضاف الرفاعي "إن الدولة التركية عادت الى سياستها القديمة، وهي تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، وذلك بعد أن اعترفت أميركا بأن العثمانيين أجداد الأتراك ارتكبوا مجزرة بحق الأرمن عام 1915، لذلك سارعت تركيا إلى شن عدوان جديد على مناطق الدفاع المشروع ".

وأكد الرفاعي في ختام حديثه أن أهالي إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان يدعمون مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان واستنكر الصمت الدولي والإقليمي حيال العدوان التركي.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

(ك)

ANHA