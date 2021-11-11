أهالي إقليم عفرين: الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر وحشية من المحتلين

يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني برفض مطالب ذوي الشهيدين تولهدان رامان وسردم جودي، اللذين استشهدا بين مجموعة مؤلفة من سبعة مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي في 28 من آب /أغسطس الماضي، جراء كمين نصبته قوات الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان.

وفي الـ 5 من شهر تشرين الأول المنصرم، نصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم الجزيرة خيمة اعتصام بالقرب من معبر سيمالكا الحدودي؛ لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بجثماني المقاتليْن، تولهدان رامان وسردم جودي، والذي يرفض تسليم الجثمانين إلى الآن.

المواطنة نعمت عليكو من أهالي إقليم عفرين، قالت في هذا الصدد: "يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة ضد قوات الكريلا والشعب الكردي، ففي 28 من شهر آب، نصب كمينًا لقوات الكريلا في منطقة خليفان بباشور كردستان؛ أدى الى استشهاد خمسة مقاتلين، بينهم شهيدان من أبناء روج آفا، وهما الشهيد تولهدان رامان والشهيد سردم جودي".

وتابعت نعمت عليكو حديثها "على الرغم من استهداف المقاتلين بطريقة وحشية، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسته القذرة التي تخدم مصالح الاحتلال التركي، حيث يرفض مطالب أسر الشهداء بتسليم جثماني الشهيدين ليتم دفنهما بطريقة تليق بهما".

وعن فعالية خيمة الاعتصام، قالت نعمت عليكو "نحن أهالي عفرين، ندعم فعالية خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة للمطالبة بجثماني الشهيدين".

وفي ختام حديثها، نوّهت نعمت عليكو إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يهدف إلى تحقيق أهداف الاحتلال التركي في إنهاء وجود الشعب الكردي وإبادته.

أما الموطن عبد حنان معمو، فقد استنكر نهج الخيانة الذي يسير عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال "إن ممارسات الحزب تصب في مصلحة الاحتلال التركي ومخططاته الهادفة إلى إنهاء وجود الشعب الكردي".

وتابع عبد حنان معمو حديثه "إن تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني ملطخ بدماء الشعب الكردي، فهذه ليست المرة الأولى التي ينصب فيها الكمائن ويزود فيها العدو بمعلومات عن مواقع الكريلا، بل إنه أكثر وحشية من الاحتلال في عمليات الاغتيال وارتكاب الجرائم بحق الشعب الكردي".

وطالب عبد حنان معمو في ختام حديثه، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم إلى ذويهما.

المواطن فتحي أحمد، طالب أيضًا، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثماني الشهيدين إلى ذويهما، وقال "كنا نأمل من الحزب الديمقراطي الكردستاني الدفاع عن القضية الكردية ومساندة قوات الكريلا وعدم الانجرار وراء مخططات الاحتلال التركي، لكن ما يفعله بحق الشعب الكردي وقوات الكريلا منافٍ للأعراف الإنسانية".

(ك)

ANHA