أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيدين زنار وعكيد

واستلم أهالي إقليم عفرين، جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين زنار تل قراح الاسم الحقيقي علاء الدين صليبي، والمقاتل عكيد عفرين الاسم الحقيقي معصوم بكداش، وتوجهوا بموكب ضم المئات من السيارات صوت مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء.

ومع وصول الموكب إلى المزار، حمل أهالي إقليم عفرين جثماني الشهيدين على أكتافهم واتجهوا صوب منصة التشييع وهم يرددون شعارات تحيي تضحيات الشهداء وتمجدها، لتبدأ المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين إبراهيم كنجو توجه في مستهلها بالعزاء لذوي الشهيدين زنار تل قراح وعكيد عفرين.

وأضاف كنجو " بفضل تضحيات الشهداء وتضحيات الشهيدين زنار وعكيد، وبسالتهم، نعيش بإرادتنا ونحمي مناطقنا بأنفسنا، وندير أنفسنا بأنفسنا بلغتنا وثقافتنا، كما أننا بفضلهم نقود مشروعاً في الشرق الأوسط، مشروعاً يدعو للإنسانية والأخلاق".

وجدد كنجو في ختام حديثه العهد على مواصلة النضال على نهج الشهداء حتى آخر نقطة دم، وتحقيق مرادهم بتحرير مدينة عفرين وكافة المناطق المحتلة.

ومن جانبها دعت عضوة مجلس المرأة الحرة للشهباء سهام علو إلى التكاتف والتعاون لصد مخططات الاحتلال التركي ومرتزقته، ولرفع وتيرة النضال والكفاح لتحرير كافة المناطق المحتلة.

من ثم قرأ عضو لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين افدار علو وثيقتا الشهيدين، وسلمهما لذويهما وسط الهتافات والشعارات التي تحيي الشهداء.

ووري بعدها جثمانا الشهيدين الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ك)

ANHA