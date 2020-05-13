أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيد محمد الأحمد

ولدى وصول المشيعين إلى مزار شهداء العصر في ناحية أحرص وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين من قبل العضو محمد رجب، والذي قدم التعازي لذوي الشهيد محمد الأحمد وقال :"في مراسم الشهيد محمد الأحمد نستذكر جميع شهدائنا الاحرار وننحني إجلالاً لهم، نعم الوضع حرج ويوماً بعد يوم نودع خيرة أبنائنا، لكن لولا مقاومة وتضحية شهدائنا لما تمكنا من الوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق النصر".

وأضاف رجب:" بفضل تضحيات شهدائنا بات العالم يتحدث عن قضيتنا وأصبح الشعب الكردي الرقم الصعب في حل المعادلات الدولية".

تلاها قراءة وثيقة الشهيد محمد الأحمد من قبل العضوة في لجنة التربية والتعليم زينب عبدو وسُلمت الوثيقة لذوي الشهيد، ليوارى بعدها الشهيد الثرى في مزار شهداء العصر.

(م ح/ل)

ANHA