أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيد كيفارا عفرين

واستشهد بلال حمكاوي الاسم الحركي كيفارا عفرين في 2 كانون الثاني الجاري، في المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وانطلق موكب الشهيد من أمام مشفى آفرين بناحية فافين في مقاطعة الشهباء إلى مزار الشهداء في ناحية أحرص.

ولدى وصول الموكب إلى المزار كان الأهالي في انتظاره، وساروا بالنعش المزين بأكاليل الورود إلى المنصة مع ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر وتمجد الشهداء.

وبعد دقيقة صمت، قدّم حسن بركو باسم مجلس عوائل الشهداء التعازي الى جميع أسر الشهداء وللقائد عبد الله أوجلان، وتابع "أيها الشعب المقاوم إن الشهيد وفى بوعده لشعبه، حين قال لنا إنني سأظل أحمي شعبي وأرضي وكرامتي حتى آخر نفس، ونحن سنظل نناضل من أجل عفرين ولن نجعل المحتل بأمان على أرضنا".

وباسم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين، ندد عارف شيخو بسياسات الإقصاء التي تستهدف شعوب المنطقة.

وحيّت عضوة مجلس المرأة في مقاطعة الشهباء شكرية حسن مقاومة العصر في مرحلتها الثانية "وهي تعبير عن قوة الإرادة والإصرار نحو تحرير جميع المدن السورية وعودة النازحين الى ديارهم، أيها المقاومون في عفرين والشهباء إننا اليوم نزفّ الشهيد كيفارا الذي ضحى بروحه لأجل الوطن".

وقرأت عضوة في مجلس عوائل الشهداء زينب عبدو وثيقة الشهيد كيفارا، وسلمتها لذويه.

بعدها وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ل ش/م)

ANHA