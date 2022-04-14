أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيد جيلو إلى مثواه الأخير

هذا وتجمع آلاف المشيعين أمام مشفى أفرين في ناحية فافين لاستلام جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين جيلو عفرين الاسم الحقيقي جلال علي والذي استشهد خلال تأدية مهامه في الـ 13 من نيسان الجاري.

وبعد استلام جثمان الشهيد جيلو، انطلق موكب التشييع الذي ضم المئات من السيارات باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية احرص التابعة لمقاطعة عفرين، حيث جاب الموكب قرى ونواحي المقاطعة منها قرية معراته وتل قراح وناحيتي الاحداث وفافين وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهيد.

ومع وصول الموكب إلى مزار الشهداء، حمل المشيعون نعش الشهيد على الأكتاف، واتجهوا صوب منصة التشييع، لتبدأ المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليقدم بعدها الإداري في مجلس عوائل الشهداء فوزي مصطفى التعازي لذوي الشهيد جيلو عفرين.

وأشاد فوزي مصطفى بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أرضهم وشعبهم، وأكد أنه بروح النضال والفداء للشهداء ورفقاهم السائرين على نهجهم ستتحرر عفرين وكل منطقة محتلة.

من جانبها قالت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر:" اليوم بفضل تضحيات الشهداء أصبحنا قوة على الأرض لا يستهان بها، إلا أن المخططات التي تهدف إلى إضعافنا مستمرة فمن جانب هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته التي تهدف إلى إفراغ المنطقة ومن جهة أخرى سياسات الحكومة السورية المتمثلة بحصار المنطقة ومنع دخول المواد الأساسية للمقاطعة وحتى لحيي الأشرافية والشيخ مقصود".

وتابعت زلوخ بكر حديثها" هذه السياسات ليست وليدة اليوم، إلا أنها تهدف في مجملها إلى تهجيرنا مرة أخرى، لكن بتضحيات هؤلاء الشهداء نثبت للعالم بأننا ماضون على نهج المقاومة في المخيمات والبيوت شبه المدمرة حتى تحرير عفرين من الاحتلال والمرتزقة والعودة إلى الديار".

ودعت زلوخ بكر المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل والقيام بواجبها الإنساني تجاه أهالي إقليم عفرين وحيي الشيخ مقصود والأشرفية وفك الحصار عنهم.

من ثم قرأت العضوة في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين شارفان محمد وثيقة الشهيد جيلو عفرين وسلمتها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر.

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ANHA