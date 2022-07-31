أهالي إقليم عفرين يستنكرون هجمات الاحتلال التركي واستهداف النساء

وبدعوة من مؤتمر ستار لإقليم عفرين خرج الآلاف من أهالي إقليم عفرين في تظاهرة لاستنكار هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافه للنساء، وذلك تحت شعار "أوقفوا إرهاب الدولة التركية على النساء".

وانطلقت التظاهرة من الساحة الرئيسة في ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، وجابت الشوارع الرئيسة في الناحية لتصل إلى مزار شهداء مقاومة العصر، وحمل المتظاهرون أعلام، مؤتمر ستار، مجلس المرأة الحرة في الشهباء وصور المناضلات الثلاث بارين بوطان، روج خابور، جيان تولهدان.

ولدى وصول المتظاهرين إلى المزار، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار لإقليم عفرين فريدة ايبو بدأتها باستنكار هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا وبيّنت أن الاحتلال التركي يستهدف مكتسبات ثورة روج آفا في شخصية النساء الرياديات، اللواتي لا يقبلن بالظلم واللواتي انتفضن في وجه الاحتلال لتحقيق حياة حرة.

وأكّدت فريدة أن الشعب بأجمعه سينتقم لروح الشهيدات وسيتسمر في نضاله على خطى الشهداء حتى تحقيق مرادهم.

ومن ثم ألقت عضوة مجلس المرأة الحرة سلافا حسين كلمة عزّت فيها ذوي الشهيدات الثلاث بارين بوطان، روج خابور وجيان تولهدان وشهداء قوى الأمن الداخلي، واستذكرت جميع شهداء درب الحرية والديمقراطية.

وتابعت سلافا: "رغم المزاعم بتنفيذ عدوان تركي على المنطقة، وعدم حصول تركيا على الدعم للقيام بمآربها الاحتلالية تقوم دولة الاحتلال التركي باتباع سياسة جديدة وهي شن الهجمات العدائية على مناطق شمال وشرق سوريا باستخدام المسيّرات وبشكل يومي".

وأضافت سلافا: "تقوم دولة الاحتلال التركي بجرائم حرب منافية لكافة القوانين الدولية والإنسانية وقد شهدنا اليوم ما يرتكب بحق المدنيين والنساء، خاصة القياديات والرياديات من اعتداءات وعنف وقتل وفق سياسة ممنهجة وسياسة إبادة من قبل الأنظمة الدولية والرأسمالية، لأنهم يخشون ثورة المرأة في المنطقة ويرونها خطراً حقيقياً يهددهم ويهدد سلطتهم لذلك يستهدفون النساء اللواتي يدافعن عن قضتيهن بنضالهن لتحقيق الحرية".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء والمقاومة.

(ك)

ANHA