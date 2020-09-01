أهالي إقليم عفرين يشيعون جثماني شهيدين ويعلنون سجل شهيدة

استلم المشيعون من أهالي إقليم عفرين جثمان الشهيد ديار عفرين الاسم الحقيقي محمد محمد والشهيد جيا عفرين الاسم الحقيقي محمد محمود من مشفى آفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، وانطلق المشيعون بموكب مهيب من السيارات التي جابت قرى ونواحي مقاطعة الشهباء واتجهوا بعدها صوب مزار الشهداء في ناحية احرص.

ومع وصول الموكب إلى المزار، رفع الأهالي جثماني الشهيدين على الأكتاف ووضعوا نعشيهما على منصة التشييع، وسط هتافات تمجد الشهداء.

وبعدها بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، تلاها إلقاء كلمات من قبل كل من العضو في مجلس عوائل الشهداء خليل أحمد والإداري في مجلس مقاطعة عفرين إدريس وقاص وكلمة باسم اتحاد المرأة الحرة، سلافا حسين، الذين قدموا العزاء لأهالي عفرين وذوي الشهداء متمنين الصبر والسلوان لهم، وأشادت الكلمات بدور الشهداء في إبقاء شعلة الثورة والمقاومة موقدة حتى تحقيق النصر والخلاص من المحتلين، مجددين في الوقت نفسه العهد للشهداء بالوفاء لتضحياتهم والسير على نهجهم حتى تحقيق الأهداف التي ضحوا بحياتهم في سبيلها.

بعدها قرئت وثائق الشهداء وتم الإعلان خلالها عن سجل الشهيدة سورخين آمد الاسم الحقيقي جوليانا خلو التي استشهدت في مقاومة حفتانين في مواجهة هجمات الاحتلال التركي على جبال كردستان، وسلمت الوثائق لذويهم، ليوارى في ختام المراسم جثمانا الشهيدين الثرى وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ل)

ANHA