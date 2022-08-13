أهالي إقليم عفرين يشيعون جثمان المناضل عزت شرا إلى مثواه الأخير

وودع اليوم المئات من أهالي إقليم عفرين جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين عزت شرا إلى مثواه الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء.

وتجمع المئات من الأهالي أمام مشفى آفرين في ناحية فافين لاستلام جثمان المناضل، ومن ثم انطلق موكب التشييع إلى مزار الشهداء.

وبعد وصول الموكب إلى مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص، وقف الحضور دقيقة صمت.

ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين خليل عيسو كلمة أثنى فيها على دور الشهداء في تحقيق المكتسبات: "إن تحقيقنا اليوم لكل تلك المكاسب يأتي من تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل تحقيق الحرية والكرامة لشعبهم، ونحن بدورنا يجب علينا أن نكمل الدرب الذي سلكه الشهداء ونحقق أهدافهم التي استشهدوا في سبيلها".

وطالب عيسو الشبيبة بأن يزيدوا من وتيرة المقاومة: "على الشبيبة خاصة أن يكملوا درب الشهداء، ونحن نطالبهم بزيادة وتيرة المقاومة في سبيل تحرير كافة الأراضي التي يحتلها الأعداء".

ومن جانبها أكدت عضوة مجلس المرأة للشهباء رويدة إبراهيم على أنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل وطنهم وأراضيهم: "نحن جاهزون للتضحية بأرواحنا للوقوف في وجه المحتلين ولن نسمح لهم باحتلال المزيد من أراضينا وسنحرر ما احتلوه من الأراضي".

وتطرقت رويدة خلال كلمتها إلى هجمات الاحتلال التركي بهدف ترهيب أهالي المنطقة وإخراجهم منها: "إن ما تتعرض له أراضي مقاطعة الشهباء من قصف يومي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هو لترهيب الأهالي وإجبارهم على الخروج منها، ولكن نحن شعب مقاوم ومنذ أكثر من أربع سنوات تتعرض هذه المنطقة للقصف ولم نخرج".

تلا ذلك قراءة وثيقة الشهيد وتسليمها لذويه، ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى.

(كروب/ك)