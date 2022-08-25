أهالي إقليم عفرين يشيعون جثامين شهداء قصف مسيرة الاحتلال التركي لتل رفعت

وتجمع عشرات الآلاف من الأهالي أمام مشفى آفرين في ناحية فافين لاستلام جثامين الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا في مجزرة بتاريخ الـ 24 من الشهر الجاري نتيجة قصف مسيّرة تركية لسوق ناحية تل رفعت.

ومع حضور ذوي الشهداء بدأ عزف المزمار والدف، ووُضع على نعش الشهيد حمزة بريم بدلة عرسه وصُبغت يدا عروسته بالحناء كما هو متوارث في" زفاف العفرينيين "حيث كان من المزمع أن يكون زفافهما ليلة أمس ولكن المسيّرة التركية تسببت باستشهاده هو والشهيدين رشيد عليكو وفاطمة معمو وإصابة 6 مدنيين آخرين.

بعد ذلك حمل رفاق وذوو الشهداء نعوشهم ورددوا شعارات تحيي الشهداء وتمجّدهم وتستنكر هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وبدأ موكب التشييع المهيب بالانطلاق من مشفى آفرين باتجاه مزار الشهداء في ناحية فافين حيث طغى صوت الدف والمزمار على شوارع ناحية فافين.

وانتظر الآلاف من أهالي إقليم عفرين في شوارع ناحية فافين موكب التشييع لاستقباله بحضور مهيب ورفع شارات النصر.

وفي المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تحدث بعدها الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين حنّان معمو خلال كلمة ألقاها عن ممارسات الدول الضامنة في سوريا التي تعمل بازدواجية في سياساتها ضمن سوريا: "الدول الضامنة التي تدّعي بأنها تحمي هذه المناطق ولكن ما يظهر في الواقع هو ازدواجية هذه الدول في سياساتها في سوريا، فهي تبقى صامتة حيال الاعتداءات المتكررة للدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا فهذه الهجمات تسببت باستشهاد العديد من المدنيين وارتكاب المجازر ولم تلعب دورها المطلوب منها".

وأكد معمو بأن مهجري عفرين سيبقون في موقف المقاوم ضد الأعداء: "على العدو أن يعلم جيداً أن هذا الشعب عاهد على الاستمرار بمقاومته ولن يخاف من سياساته المحتلة".

ومن جهتها أشارت الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين كولة محمد في كلمتها إلى أن ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا مؤامرة تسير بموافقة دولية: "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الشعب الكردي للهجمات وليست المرة الأولى التي تحاك فيها المؤامرات ضد الشعب الكردي، فالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان كانت لإبادة الشعب الكردي فكرياً وبالتالي ثقافياً وجسدياً وإن استمرار الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا استمرارية لتلك المؤامرة".

ولفتت كولة إلى أن الهجمات التي تحصل بحق قوات الكريلا في الجبال وبحق شعوب شمال وشرق سوريا هي عبارة عن سياسة تسعى لإبادة الشعوب التي تتخذ من الديمقراطية أساساً لنهجها: "منذ مدة تستمر الهجمات على قوات الكريلا باستخدام كافة الأسلحة الكيماوية ولكن الدولة الفاشية التركية لم تستطع هزيمتهم وإن اتساع الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا هو عبارة عن سياسة موحدة تسعى لإبادة شعوب المنطقة".

وتحدث الإداري في مجلس مقاطعة عفرين محمد شيخ قنبر خلال كلمته بأن مهجري عفرين يستمرون بمقاومتهم في مقاطعة الشهباء ضد مخططات دولة الاحتلال التركي: "منذ أكثر من أربع سنوات ونحن مهجرون إلى مقاطعة الشهباء بعد اتفاق دولي بالهجوم على مقاطعة عفرين كي يبيدوا أهالي عفرين ويشتتوهم، ولكن بعد الهجرة القسرية لأهالي عفرين تجمعوا على بقعة مقاطعة الشهباء كي يستمروا في مقاومتهم لضمان عودتهم إلى أرضهم المحتلة".

تلا ذلك قراءة وثائق الشهداء من قبل عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لمقاطعة عفرين روكان أحمد.

وباسم عائلة الشهيد حمزة ألقى شقيقه محمد بريم كلمة أكد فيها أن الأعداء لن ينالوا من إرادة مهجري عفرين: "معنوياتنا ستبقى عالية والعدو لن يتمكن من النيل منا بل سنستمر في مقاومتنا ضده".

حمل بعدها المشيعون جثامين الشهداء حيث وري جثمانا الشهيدين فاطمة معمو ورشيد عليكو الثرى في مزار الشهداء في ناحية فافين وجثمان الشهيد حمزة بريم في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص.

(كروب/سـ)

ANHA