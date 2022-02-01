أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة آواز أورميه

نصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، خيمة عزاء للشهيدة آواز أورميه، الاسم الحقيقي نسرين أحمد، التي استشهدت في الـ 22 من كانون الثاني الجاري ضمن حملة "مطرقة الشعوب" ضد مرتزقة داعش في حي غويران بمقاطعة الحسكة.

تجمّع الآلاف من أهالي الإقليم في ساحة الحديقة الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، حيث زينت الخيمة بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تالياً قدم الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، عدنان رشو، العزاء لذوي الشهيدة آواز وأهالي إقليم عفرين، وقال: "ننحني إجلالاً لشهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن يعيش الشعب بحرية وكرامة، ونستذكر في شخص الشهيدة آواز جميع شهدائنا".

فيما أكد عضو مجلس ناحية الأحداث، حيدر رشيد، على أنه "مهما استشهد من أبنائنا لن نركع وسنكمل ثورتنا التي سقيت بدماء شهدائنا، وبفكر وفلسفة القائد أوجلان سننتصر؛ لأن فكره مبني على الحرية والكرامة".

وتابع "سيكتب التاريخ أنه استشهد 121 من أبنائنا في حملة مطرقة الشعوب، ولن ننسى أن التاريخ أوضح لنا حقيقة مخططات الاحتلال التركي في إعادة إحياء داعش في مناطقنا".

من جانبها، نوّهت الإدارية في مؤتمر ستار لناحية الأحداث، صالحة محمد، إلى تضحيات شهداء الحرية للدفاع عن مناطقهم، وقالت: "ضحى شهدائنا بأرواحهم في الحسكة من أجل الدفاع عن أرضهم وشعبهم، وبأرواحهم الطاهرة تحررت المنطقة من رجس إرهاب داعش، ونرى في شخص الشهيدة آواز شهيدتينا بارين وهفرين".

مؤكدة أنه "مهما استشهد منا، سندافع عن أرضنا وسنحارب الاحتلال التركي الداعم لإرهاب داعش".

لتقرأ بعدها عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي، روكن سليمان، وثيقة الشهيدة آواز أورميه وسلمتها إلى ذويها، لتنتهي المراسم بترديد الأهالي شعارات تحيي مقاومة الحسكة وتمجد الشهداء.

(س ر)

ANHA