أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد شيار شيخو

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، عبر بيان، سجّل أربعة شهداء من مقاتلي الكريلا، استشهدوا في شرناخ خلال شهر آب الماضي، نتيجة قصف جيش الاحتلال التركي. وهم الشهيدة نودا غرزان، بنفش آكر، شيار شيخو والشهيد زنار صوري.

وتجمّع المئات من أهالي إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان أمام خيمة العزاء التي نصبها مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين أمام منزل ذوي الشهيد شيار شيخو، الاسم الحقيقي خليل علي، الواقع في الكومين الثالث بناحية أحداث في مقاطعة الشهباء.

وزُيّنت خيمة العزاء بصور شهداء مقاومة العصر وشهداء قوات الدفاع الشعبي وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبعد وقوف الأهالي دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء، خليل عيسو، كلمة عزّى فيها ذوي الشهداء، وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وأشار عيسو إلى فضل الشهداء في حماية مكتسبات الثورة وإفشال مخططات الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتحدث عن استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، مستنكراً صمت المجتمع الدولي حيال ذلك، وعدم محاسبته لاستخدامها هذه الأسلحة ضد الشعب الكردي.

بدورها، دعت الإدارية في مجلس مقاطعة عفرين، نوروز أحمد، الأهالي إلى التكاتف والوقوف في وجه مخططات الاحتلال التركي.

وقالت: "يسعى الاحتلال التركي، اليوم، إلى إمّحاء وجودنا بشتى السبل، ويستعمل كافة أنواع الأسلحة حتى المحرمة دولياً، دون أن تحرك أي منظمة أو جهة إنسانية أو حقوقية ساكناً، حيال هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب".

وأنهت نوروز أحمد حديثها باستنكار الصمت الدولي حيال استخدام الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي.

أما عضوة مجلس مقاطعة عفرين، شادية إبراهيم، فتحدثت عن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتسببه باستشهاد العديد من الوطنيين، كالشهيد شكري سرحد، ونددت بتواطؤ الحزب الديمقراطي "مع الأطراف التي تسعى إلى إنهائنا".

ثم قرأت عضوة حركة تدريب المجتمع الديمقراطي، سيفين سليمان، وثيقة الشهيد وسلمته لذويه، لتنتهي مراسم العزاء بترديد الحضور شعاراتٍ تحيي الشهيد وتحيي مقاومتي العصر وقوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان.

(ل م)

ANHA