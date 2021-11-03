أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد رومت جيلو

ونصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خيمة العزاء في ساحة مدرسة السواقة الواقعة في الجهة الجنوبية لناحية فافين، وزيّنها بصور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء مقاومة العصر وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وتجمّع المئات من أهالي إقليم عفرين، وهم يرددون شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد، رومت جيلو، الذي استشهد في آفاشين في الـ 26 من تشرين الأول المنصرم جراء هجمات جيش الاحتلال التركي على تلك المنطقة.

وبدأت مراسم تقديم واجب العزاء بوقوف الأهالي دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه تقديم العضوة في مجلس عوائل الشهداء، ثريا حبش، العزاء لذوي الشهيد رومت وعموم أهالي إقليم عفرين، وقالت: "الشهداء بتضحيتهم أناروا درب الحرية وكانوا درعاً أمام مخططات الاحتلال".

وتحدثت ثريا حبش عن مخططات تركيا لاحتلال جبال كردستان "منذ أكثر من ستة أشهر، ويسعى الاحتلال التركي إلى احتلال جبال كردستان كآفاشين وزاب ومتينا وحفتانين، إلّا أن تلك الهجمات لم تحقق هدفها، وذلك بفضل مقاومة قواتنا قوات الدفاع الشعبي في وجه تلك المخططات".

وانتقلت ثريا حبش للحديث عن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني "إلى جانب تلك الهجمات واستعمال الأسلحة الكيماوية ضد أبنائنا، يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم قوات الاحتلال التركي عبر تزويدها بمعلومات، وشنه هجمات على قوات الدفاع الشعبي، كان آخرها استشهاد خمسة مقاتلين جراء كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي، كما أنه وعلى الرغم من مناشدات أمهات الشهداء بتسليم جثماني الشهيدين سردم وتولهدان، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يماطل في تسليم الجثامين إلى ذويهم".

كما تكلمت ثريا حبش عن التهديدات التي يطلقها الاحتلال التركي اتجاه ناحية تل رفعت "إن تهديدات الاحتلال التركي باحتلال ناحية تل رفعت ليست سوى حرب خاصة، يسعى فيها إلى إضعاف مقاومتنا، إلا أننا مستعدون له ولمرتزقته ولن نتراجع خطوة إلى الخلف بل سنحرر عفرين ونعود إليها".

وأكدت ثريا حبش في ختام حديثها أن مخططات الاحتلال التركي، على الرغم من استخدامه الأسلحة الكيماوية في جبال كردستان، ستفشل بفضل مقاومة وتضحيات أبنائهم في جبال كردستان.

من جانبه، أكد الإداري في مجلس ناحية شيراوا، دلسوز عفرين أن هجمات الاحتلال التركي على جبال كردستان واستخدامه للأسلحة الكيماوية، وتلقي الدعم من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني "هدفها إنهاء درب الحرية التي استمرت أكثر من 40 سنة في وجه تلك المخططات والجرائم".

من ثم قرأ العضو في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، محمد عبدي، وثيقة الشهيد، رومت جيلو، وسلمها إلى ذويه، لتنتهي المراسم بترديد الحضور شعارات تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان وتمجد تضحيات الشهداء.

(ف)

ANHA